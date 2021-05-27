«الأمريكية» تقدم منحا لدراسة هندسة المياه بجامعتي الإسكندرية وعين شمس

أعلن مشروع مركز التميز للمياه، والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتقوم بتمويله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فتح باب التقدم لمنحة «دراسة هندسة المياه» بجامعتي عين شمس والإسكندرية ابتداء من العام الدراسي 2021-2022، في سياق تحسين ملائمة وجودة مناهج تعليم المياه في الجامعات المصرية.

وتقدم المنحة فرصة دراسية جامعية كاملة لمدة أربع سنوات لجميع طلاب كليات الهندسة بالجامعات الحكومية المصرية، بهدف دراسة الهندسة المدنية مع التركيز على مسارتخصص المياه ببرامج الساعات المعتمدة لهندسة المياه في جامعتي الإسكندرية وعين شمس.

وقال ياسر الشايب، مدير مشروع مركز التميز للمياه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، «هذا المشروع يمثل الجيل القادم من مهندسي المياه، ونطمح مستقبلا أن يتمكن هؤلاء الطلاب الشباب من المساعدة في حل تحديات المياه الرئيسية في مصر والعالم».

وتابع، بأن المنحة توفر الرسوم الدراسية، إضافة إلى راتب شهري لكل طالب، وبدل سكن للطلاب المغتربين عن الجامعة التي يدرسون بها، ودورات مجانية في اللغة الإنجليزية، وجهاز لاب توب شخصي وبدل الكتب الأكاديمية.

كما توفر المنحة أيضًا فرص لدراسة فصل دراسي كامل في إحدى الجامعات الأمريكية المشاركة في المشروع، إضافة إلى فرص تدريب بشركات القطاع الخاص المصرية والأمريكية المشاركة في المشروع.

وبدأت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتنفيذ مشروع مركز التميز للمياه، الذي أُنشئ بجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الجامعات الأمريكية والمصرية، وشركات القطاع الخاص الأمريكية والمصرية وعدة وزارات وهيئات عامة في مصر منذ مارس 2019، حيث تم تصميم مركز التميز للمياه ليكون مركزا حديث للأبحاث التطبيقية بداخل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، ويمثل المركز محورا للبحوث وشبكة حيوية من الصناعات المصرية ومراكز البحوث والوزارات.

ويتم دعم المشروع من قبل كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووزارة الموارد المائية والري، ومحافظتي الإسكندرية وبني سويف، والمركز القومي للبحوث، ومركز بحوث وتطوير الفلزات والمركز القومي لبحوث المياه.

يضم تحالف المشروع العديد من الجامعات الأمريكية والمصرية المرموقة وهي جامعة كاليفورنيا سانتا كروز، وجامعة ولاية يوتا، وجامعة ولاية واشنطن، وجامعة تيمبل، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة أسوان، وجامعة بني سويف وجامعة الزقازيق. يضم التحالف أيضا عددا من شركات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية المصرية.