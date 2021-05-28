تعرف على تسهيلات البورصة للمصريين في الخارج

يحرص عدد كبير من المصريين في الخارج، على المشاركة في الاستثمارات في مصر وذلك من خلال البروتوكول التي وقعته السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج مع رئيس البورصة المصرية، كما أن المصريين لديهم ثقة كبيرة جدا في الاقتصاد المصري والسياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري والتي أكدتها العديد من المؤسسات الدولية. ويرصد التقرير التالي التسهيلات التي تقدمها البورصة للمصريين في الخارج للاستثمار داخل بلدهم الأم مصر:

- تسهيل عملية توثيق المستندات والأوراق المطلوبة ليتمكن المصريون بالخارج من الاستثمار في البورصة

- فتح حساب في شركات الوساطة واتفاقية أمين الحفظ Custody Agreement"

- تدشين منصات تفاعلية للتواصل مع المصريين في الخارج بنشر مواد تعليمية تحفيزية للاستثمار في البورصة والمعدة من قبل البورصة

- مشاركة شركات الوساطة التي أبدت رغبتها في العمل بهذه المبادرة التي أطلقتها البورصة بالتنسيق مع وزارة الهجرة.

- اتخاذ إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية

- تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها إليه بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق

- تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول، بالتوازي مع إطلاق إدارة جديدة تحت اسم Client relation management في محاولة لبناء قاعدة بيانات عن كافة الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، وهو ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض.