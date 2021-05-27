أرباح طلعت مصطفى ( فى العلالى ) ..تحقق نمو 19 بالمائة خلال الربع الاول من 2021

كعادة مجموعة طلعت مصطفى العقارية تخطو بخطى ثابتة نحو الامام وهو ما تأكده لغة الارقام حيث اظهرت المؤشرات المالية للمجموعة خلال الربع الأول من 2021، ارتفاع أرباحها بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت طلعت مصطفى العقارية في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 447.08 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 375.33 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع مراعاة الحقوق غير المسيطرة.

وعزت طلعت مصطفى ارتفاع إيرادات الشركة إلى قيمة الصفقة البالغة 4 مليارات جنيه والناتجة عن التحالف الاستراتيجي مع كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر لتطوير 341 ألف متر مربع من الأراضي الواقعة في مدينتي الرحاب ومدينتي، والتي مكنت المجموعة من استيعاب أثر الانخفاض في الإيرادات المحققة من النشاط الفندقي بسبب تداعيات كورونا.

وخلال الربع الأول من 2021، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 2.92 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.29 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 69.89 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 36.08 مليون جنيه في الربع الأول من 2020.وسجلت الشركة أرباحاً مجمعة بلغت 1.67 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 1.87 مليار جنيه خلال 2019.وارتفعت إيرادات الشركة خلال 2020 لتصل إلى 14.09 مليار جنيه، مقابل 11.74 مليار جنيه خلال 2019.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة لتصل إلى 487.06 مليون جنيه خلال 2020، مقابل 471.13 مليون جنيه خلال 2019.

وتعد مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية أكبر شركة قطاع خاص تمتلك أراضي في مصر، كما تعتبر أكبر شركة في مصر والمنطقة من حيث حجم التسليمات للوحدات السكنية. و تمتلك المجموعة مشروعات الرحاب ومدينتى (والتى تعتبر أكبر مدينة تابعة لقطاع خاص في مصر، وتوصف بأنها مدينة عالمية على أرض مصرية وبها مشروع بريفادو)، وكذلك مشروع الربوة وماى فير، بالإضافة إلى مشروعات فندقية عملاقة مثل فورسيزونز القاهرة وشرم الشيخ وفورسيزونز نايل سيتى وفندق كمبنسكى وفوريزونز الاقصر الذى تم الاعلان عنه مؤخرا كما أن لديها مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.