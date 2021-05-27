سفير الصين: بكين أكبر شريك تجاري لمصر للعام الثامن على التوالي

كشف السفير الصيني في القاهرة، لياو ليتشيانج، عن أن حجم التجارة بين مصر والصين يبلغ 4 مليارات دولار، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر خلال الربع الأول من عام 2021 بلغت 83 مليون دولار، ما يفتح علاقات أوسع للتعاون المستقبلي بين البلدين، وقد حقق ذلك ثمارا كثيرة جدا، حيث شهد التعاون التجاري بين البلدين طفرة كبيرة جدا.

وأضاف السفير الصيني، خلال مؤتمر عقد بمناسبة الذكرى 65 لتأسيس العلاقات المصرية الصينية، أن الصين تبقى أكبر شريك اقتصادي لمصر للعام الثامن على التوالي أي منذ عام 2013، وفي عام 2020 تجاوز حجم الصادرات والواردات بين البلدين 14.5 مليار دولار أمريكي كرقم قياسي على الرغم من تداعيات كورونا، وفي الربع الأول من هذا العام 2021 بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر 4 مليارات و180 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 30.1% على أساس سنوي.

ولفت إلى أنه في العام الماضي بلغ حجم الاستثمار الصيني الجديد في مصر 190 مليون دولار أمريكي عام 2020، بمعنى تجاوز إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر 1.2 مليار دولار أمريكي، وفي الربع الأول من عام 2021 بلغ حجم الاستثمار الصيني المباشر في مصر الجديد 83 مليون دولار بزيادة ملحوظة جدا.

واستطرد: «أنه خلال فترة الوباء فإن المشروعات التعاونية الكبرى المشتركة تقدمت بين البلدين بخطوات منتظمة سواء في منطقة قناة السويس أو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أو مشروع القطار الكهربائي في مدينة العاشر من رمضان»، وأن مصر والصين بدأتا مشروعات جديدة مثل مشروع تصميم وتنفيذ 5 أبراج سكنية في مدينة العلمين الجديدة ومشروع تصنيع السيارات الكهربائية محليا في مصر.

وفي مجال التعليم، قال السفير الصيني: «إنه منذ إقامة العلاقات بين البلدين بدأت الصين ومصر تبادل الطلاب، حيث توفر الصين عددا من المنح الدراسية للطلاب المصريين، فضلا عن مذكرة تفاهم لتدريس اللغة الصينية كلغة ثانية اختيارية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي بمصر.