أماكن عرض الفيلم الكوميدي «للإيجار» للفنان خالد الصاوي في السينمات

بدأت السينمات المصرية، عرض فيلم للإيجار، بطولة خالد الصاوي وشيري عادل، وتدور أحداث الفيلم عن حياة قبطان يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار وذلك بهدف كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي تشويقي عن الوحدة والعزلة.

فريق عمل فيلم للإيجار

أبطال فيلم «للإيجار»، خالد الصاوي، شيري عادل، محمد سلام، عصام السقا، ياسر الطوبجي، هايدي رفعت، والمخرج إسلام بلال، و أحمد هشام حسانين هو المخرج منفذ ، والفيلم من تأليف إسلام بلال.

أماكن عرض فيلم للإيجار بالسينمات

يُعرض فيلم «للإيجار» في سينمات أمريكانا بلازا، سينما سان ستيفانو مول، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما داندي مول، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما مدينتي، سينما سيتي ستارز، سينما صن سيتي، سينما بوينت 90، سينما جلاكسى طنطا، وأيضًا سينما كايرو فيستفال سيتي.

وتعرض السينمات المصرية أفلام أخرى هذا الأسبوع تشمل فيلم الرعب The Conjuring: The Devil Made Me Do It، وتدور أحداث الفيلم استمرارًا لسلسة الرعب في إطار من الغموض، حول عودة الخبيرين الروحانيين لورين وزجها إيد، من أجل حل لغز جديد في عالم الشياطين والمنازل المسكونة، وفيلم الجريمة Spiral الذي تدور أحداثه حول مجرم سادي يقوم بتنفيذ خطة لسفك الدماء، ليجد الضابطان زيك وويليام أنفسهما في مواجهة جرائم من الماضي.

وأيضا يعرض الفيلم الكوميدي Cruella الذي تدور أحداثه حول طفولة وقصة حياة كورلا دي فيل قبل أن تتحول للسيدة الشريرة بفيلم الرسوم المتحركة 101 Dalmatians، وذلك في حقبة السبعينات بلندن.

يذكر أن فيلم للإيجار تم عرضه لأول مرة فى المسابقة الرسمية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته السابقة، بحضور عدد من النقاد والدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة ومستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما.