خالد الصاوي يحضر العرض الخاص لفيلمه الجديد «للإيجار»

شارك الفنان خالد الصاوي وعدد من أبطال فيلم «للإيجار»، في العرض الخاص للعمل، والذي تم في «مول العرب» وذلك بتواجد عدد كبير من صناع العمل.

وتواجد عدد كبير من نجوم العمل في العرض الخاص للفيلم، حيث تواجد عصام السقا وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، بجانب عدد كبير من صناع السينما.

فيلم «للإيجار»، تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي عن «الوحدة والعزلة»، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية، يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخصا تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظروف يسيطر عليها الكثير من الغموض.

فيلم «للإيجار» تأليف وإخراج إسلام بلال، في أولى تجاربه مع الأفلام الروائية الطويلة، ويشارك في بطولته مع خالد الصاوي، كلاً من شيرى عادل محمد سلام، وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف .

وطرحت الشركة المنتجة للعمل البوستر الدعائي للفيلم والذي تصدره كلا من خالد الصاوي ومحمد سلام وشيري عادل، في إطار تشويقي، حيث اقتصر على صورتيهما وبجانبهما كلمة «للإيجار».

الجدير ذكره أن فيلم «للإيجار» هو ثالث أعمال شركة بيرد آي السينمائية بعد أن قامت من قبل بإنتاج فيلمي «لا تراجع ولا استسلام» للنجم أحمد مكي، وفيلم «سيما علي بابا» لمكي أيضًا عام 2011، ويعد هذا العمل شراكة بين المنتج والمخرج الكويتي محمد الحمادي، مع المنتج محمد دياسطي.

وعرض الفيلم لأول مرة فى المسابقة الرسمية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته السابقة، بحضور جمهور مدينة الأقصر، وعدد من النقاد والدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة ومستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، وحضر من صناع الفيلم بطله النجم الشاب محمد سلام ومخرجه ومؤلفه إسلام بلال، وعدد من ضيوف العمل.