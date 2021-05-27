محافظ بورسعيد يستمع لشكوى مسنة سقطت أثناء محاولة الوصول إلى موكبه

ساعد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سيدة مسنة سقطت أرضا أثناء محاولتها الوصول إليه لعرض شكواها عليه، خلال مرافقته لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، اليوم، لافتتاح سوق العصر بحى العرب فى بورسعيد.

وحاولت العجوز الوصول إلى المحافظ لعرض مشكلتها التي تتلخص مطلبها بتوفير سكن بمنطقة اللبانة في حى الضواحى ببورسعيد واقترب منها المحافظ واستمع إلى شكواها وأكد أنه سيوجه بحل مشكلتها من قبل المسؤولين.

وتفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سوق العصر الحضاري في نطاق حي العرب ببورسعيد، اليوم الخميس، وأشاد الوزير بالسوق الذي يقام على مساحة 2000 متر مربع، ويضم 72 باكية، و55 محل بمختلف الأنشطة، مطلعًا على أسعار السلع والمنتجات المتوفرة بالسوق.

وكان محافظ بورسعيد، استقبل وزير التموين، فور وصوله لديوان عام المحافظة لعقد اجتماع مغلق بينهما بحضور ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، لمناقشة عدد من القضايا والملفات ومن بينها: حماية المستهلك، والمراكز التموينية النموذجية، والأسواق الحضارية التي تشهدها المحافظة.

وأكد المحافظ خلال لقائه بالدكتور علي المصيلحي، أنه جرى الإنتهاء من صرف المقررات التموينية لشهر مايو بنسبة 100%، وتفقد وزير التموين والمحافظ عدد من المنشآت والمشروعات التموينية، وافتتاح المكتب النموذجي المميز لخدمات وزارة التموين في نطاق حي المناخ كأول مركز من نوعه على مستوى الجمهورية، على أن المقررات التموينية لشهر مايو تعادل 21 مليون جنيه، كما جرى تجهيز 25% من احتياجات شهر يونيو المقبل.