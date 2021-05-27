مواصفات وأسعار سيارة مازيراتي جيبلي الهجينة موديل 2021 في مصر

مع بداية العام الجاري 2021، طرح عدد من طرز السيارات الملاكي، داخل السوق المصري، الخاصة بعام 2021، من بينها تظهر العالمة الفارهة مازيراتي الإيطالية، والتي تعد من أبرز العلامات التي تنتج سيارات فارهة في العالم، إذ أعلنت شركة مازيراتي، مواصفات مازيراتي «جيبلي» 2021.

خلال السطور التالية، ترصد «الوطن» مواصفات وأسعار مازيراتي "جيبلي" الهجينة في السوق المصري.

مواصفات مازيراتي «جيبلي»

- تضم السيارة محركًا بسعة 2000 سي سي - تربو.

- يولد قوة 330 حصان ميكانيكي.

- أقصى عزم لدوران 450 نيوتن متر.

- عدد السلندارت 4.

- الطول الكلي 4971 مم.

- العرض الكلي 1945 مم.

- الارتفاع الكلي 1461 مم.

- قاعدة العجلات 2998 مم.

- وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 255 كم/ساعة.

- وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 5.7 ثانية.

- وبها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ8 سرعات.

- حجم الشنطة 500 لترًا.

- سعة خزان الوقود 80 لترًا.

- وتأتي السيارة بنظام الدفع الخلفي للعجلات.

- وتأتي السيارة بضمان الضمان 100 ألف كم أو 5 سنوات أيهما أقرب.

مواصافات الأمان والسلامة في سيارة مازيراتي «جيبلي»

- تتوافر بعدة مواصفات للأمان منها «وسائد الهوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم فى الجر، وووفرمل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

سيارة مازيراتي «جيبلي» 2021

ويجرى تصنيع السيارة في إطاليا وتأتي السيارة في السوق المصري بفئة واحدة هجينة وسعرها في السوق المصري 1.990.000 جنيه.