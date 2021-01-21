بقوة 621 حصان وسرعة 323 كم/س.. مواصفات «مازيراتي MC20» الجديدة (فيديو)

لأول مرة داخل قطاع السيارات، تم إنتاج سيارة «MC20» من العلامة البريطانية مازيراتي موديل العام الجديد 2021، والتي تمثل بذلك بداية مشوقة للشركة في شكل سياراتها الجديدة، ويشير رمز «MC» إلى مصطلح «مازيراتي كورسا» أما رقم 20 فيشير إلى العام 2020 المنصرم والتي بدأت فيه فكرة إنتاج السيارة بشكلها الجديد حيث استغرقت مدة تصميمها أكثر من 24 شهرًا.

ومن جانبها نشرت خبيرة السيارات والمدونة الأسترالية أليكس هيرشي، فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ضمن سلسلة فيديوهات تتضمن شرح وتجربة السيارات الفارهة، يتضمن تجربة السيارة الفريدة وشرح مواصفاتها وتجهيزاتها المثالية للسيارة الرياضية.

وتم طرح السيارة «MC20» الخارقة بمحرك وسطي من الشركة الإيطالية، مزودة بمحرك سداسي الإسطوانات V6 مزدوج التربو بدلاً من V-12، بسعة لترية 3 لتر 3000 سي سي، ينتج قوة قدرها 621 حصان، بعزم أقصى للدوران يصل إلى 730 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

وتتحرك السيارة من حالة الثبات وحتي سرعة الـ100كم/س خلال 2.9 ثانية، وتأتي السيارة بأبعاد «202.5سم طول، و82.5 بوصه عرض، و47.4 بوصه ارتفاع، و 110.2بوصه طول قاعدة العجلات»، بسرعة قصوى 323كم/س «201 ميل/ساعة».

وفي وقت سابق إستعرضت خبيرة السيارات «اليكس هيرشي» خلال مقطع فيديو لها، سيارة «EXP100GT» الجديدة، المستقبلية فائقة التطور، من صنع شركة «بنتلي» البريطانية، والتي تم الكشف عنها لأول مرة في مقر الشركة بمدينة كرو البريطانية احتفالًا بالمئوية الأولى على تأسيس علامة السيارات العريقة.

وتتميز السيارة بقدرتها على قطع مسافة 440 ميلا بعملية شحن واحدة، وتبلغ سرعة السيارة القصوى 186 ميلا في الساعة، فيما تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتي سرعة الـ100كم/س خلال 2.5 ثانية.