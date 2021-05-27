رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل سفير البرازيل بالقاهرة

استقبلت هيئة الدواء المصرية، صباح اليوم، أنطونيو باتريوتا سفير دولة البرازيل لدى جمهورية مصر العربية، بمقر هيئة الدواء بالعجوزة، لبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مجال صناعة الدواء والرقابة الدوائية.

واستهل رئيس هيئة الدواء المصرية اللقاء بالترحيب بالسفير البرازيلي، وأشار إلى أن زيارة السفير لهيئة الدواء تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات التاريخية المصرية البرازيلية، كما تمثل فرصة لاستكشاف آفاق أوسع من التعاون الثنائي.

وتضمن اللقاء التعريف بهيئة الدواء المصرية وأهدافها التي يأتي على رأسها تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، والتحقق من جودتها وفعاليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الوزرات والهيئات المعنية وفقا للمعايير الدولية والقواعد المعمول بها، وعرض فرص التعاون المشترك في مجال صناعة الأدوية، وتطلع الجانبين للبدأ في فتح قنوات اتصال مشتركة بين هيئة الدواء المصرية «EDA» ووكالة المراقبة الصحية البرازيلية «ANVISA» المناظرة لها، من خلال مسؤولي اتصال فنيين من البلدين.

إضافة إلى التقدم الذي أحرزته شركات الأدوية المصرية على الصعيد المحلي والدولي، وعرض الفرص المتاحة للتعاون الثنائي من خلال مدينة الدواء المصرية «Gypto pharm» التي تم افتتاحها مؤخرًا، وكذا مناقشة مبادرة هيئة الدواء المصرية لدعم التصدير والتشجيع على العمل وفقا لنظام التصنيع للتصدير والتي تهدف إلى حسن استغلال الطاقات الإنتاجية والكفاءات الإنتاجية لخطوط الإنتاج المصرية المتميزة الحاصلة على الاعتمادات الدولية للجودة والعمل على زيادة الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية.

من جانبه قدم السفير البرازيلي، الشكر لرئيس هيئة الدواء على حفاوة الاستقبال، واستعرض أهم تطورات صناعة المستحضرات الدوائية بدولة البرازيل، وأعرب عن تقديره وإعجابه بالنجاحات الاقتصادية التي حققتها مصر على مدار الفترة الماضية، لا سيما في هذه الظروف الصعبة المتعلقة بجائحة كورونا.

وأثنى على دور القطاع الدوائي في تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأضاف أن الحكومة البرازيلية تسعى إلى فتح مجالات جديدة للتعاون في مجال صناعة الدواء مع مصر لا سيما في إطار اتفاقية التجارة الحرة التي تجمع مصر ودول تجمع الميركسور ومنها البرازيل، مؤكدًا على تطلعهم للبدأ في إعداد تصور تفصيلي للتشاور مع الجانب المصري لفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال صناعة الدواء والرقابة الدوائية.