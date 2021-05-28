5 عوامل وراء نجاح أغنية «حبيتي» لحسن شاكوش وياسمين رئيس

تصدرت أغنية «حبيبتي» لمطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش والفنانة ياسمين رئيس محركات البحث على «جوجل»، ووصلت مشاهدات الأغنية مايقرب من 2 مليون مشاهدة، ونعرض في التقرير التالي أهم أسباب نجاح الكليب:-

- الكليب يعتبر التجربة الأولى الغنائية الشعبية لياسمين رئيس، ولقد قدمت من قبل أعمالا فنائية في فيلم هيبتا، وفيلم الشيخ جاكسون .

- أعلن حسن شاكوش، في وقت سابق، تأجيل الكليب «حبيبتي» تضامنا مع أحداث فلسطين، مما أدى إلى انتظار الجمهور لمشاهدة الكليب .

- ياسمين رئيس قالت عن التعاون مع حسن شاكوش، «كل الناس بتحبه وأنا كمان، وبسمع أغانيه وبكون سعيدة عند سماعي أغانيه».

- كليب «حبيتي» من إخراج هادي الباجوري، الذي يتميز دائماً بإخراج كليبات على قدر عال من الاحترافية، كما أنه صاحب فكرة الكليب، وقال عن الكليب «أعتاد على خوض تجارب جديدة مختلفة وحاولت خروج الكليب بشكل مختلف بين شاكوش وياسمين».

- تحدث شاكوش عن ياسمين رئيس قائلا، «ياسمين رئيس فنانة مهمة، وله باع كبير في الدراما، وشرف كبير لي أن أعمل معها».

كليب أغنية حبيتي لياسمين رئيس وحسن شاكوش

أغنية «حبيبتي»، كلمات محمد غباشي، مصطفى الجن، ألحان حسن شاكوش، توزيع إسلام ساسو، غناء حسن شاكوش وياسمين رئيس، إنتاج شركة «مزيكا»، وإخراج هادي الباجوري، حيث قدم زوجته بصورة مختلفة للجمهور .

أخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس في السباق الرمضاني

وقد شاركت ياسمين رئيس في السباق الرمضاني بمسلسل «ملوك الجدعنة» مع مصطفي شعبان، وعمرو سعد، ، الذي عرض في السباق الرمضاني 2021، وشارك في البطولة كل من رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، إخراج أحمد خالد موسى.