حسن شاكوش «حبيبتي افتحي شباكك انا جيت» يتصدر «التريند» مع ياسمين رئيس

تصدر اسم مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش محركات البحث «جوجل»، بأغنية «حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت»، التي طرحها أمس على موقع الفيديوهات «يوتيوب» بالتعاون مع الفنانة ياسمين رئيس، وحققت ما يقرب من مليون مشاهدة في أقل من 16 ساعة.

ياسمين رئيس: الغناء الشعبي مع شاكوش تجربة مميزة

«أحب تقديم نفسي كفنانة تستطيع القيام بكل أنواع الفنون المختلفة»، هكذا تحدثت الفنانة ياسمين رئيس عن تقديمها اللون الشعبي للمرة الأولى من خلال أغنية «حبيبتي» مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش قائلة، «وجدت مشاركتي الغناء الشعبي مع حسن شاكوش تجربة مميزة وجديدة، وخاصة أنها ليست تجربتي الأولى في الغناء، فقد قمت من قبل بالغناء في فيلم الشيخ جاكسون وأيضا أغنية فيلم هيبتا».

حسن شاكوش «حبيبتي افتحي شباكك انا جيت»

عبر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عن سعادته البالغة بعد طرح الأغنية، خاصة أن ردود الفعل جاءت إيجابية، وتمثل الكليب في وصول «حسن» عند منزل «ياسمين»، وطلب منها أن تفتح الشباك وتنظر له، وتخرج «ياسمين»، وتطلب منه أن يتقدم لوالدها، يأتي ذلك الكليب بتوقيع المخرج هادي الباجوري .

كلمات أغنية «حبيتي» لحسن شاكوش وياسمين رئيس

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي، «حبيبتي .. افتحي شبكاكيك انا جيت .. انا وقف تحت البيت .. مش هعمل زيطه وسيط وحشتيني .. بتلفي وتدوري عليا ليه مش عايزه تحني ليه .. طب بصي يابنت الايه مش هحلك».

«بلاغيكي .. قولتلك بهوايا .. لو مش جايه معايا .. هعمل الف جنايه .. هقلب زومبي.. انا جايلكوبقولك وحشاني.. انتي النص التاني وبقيتي بالنسبالي .. أم عيالي».

«حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت» من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.