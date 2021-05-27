النائب أسامة العجارمة.. تجميد عضوية صاحب الكلمة النابية ببرلمان الأردن

وافق مجلس النواب الأردني على تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة، عاماً واحداً، بسبب «إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه ونظامه الداخلي»، كما قرر حرمان النائب أسامة العجارمة من الاشتراك بأعمال البرلمان، وقطع مخصصاته خلال هذه الفترة بسبب إساءته إلى المؤسسة التشريعية في المملكة.

وكان النائب أسامة العجارمة تعدى «لفظيا» على البرلمان ونظامه الداخلي بكلمة نابية، ما أدى إلى غضب النواب، ودفع رئيس المجلس، عبد المنعم العودات، إلى إحالة النائب أسامة العجارمة إلى اللجنة القانونية لاتخاذ ما يقتضيه القانون بحقه على ما بدر منه في الجلسة السابقة، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تطاول على هيبة البرلمان.

مجلس النواب

وقال رئيس مجلس النواب الأردني أنه لم يسمع كلمة النائب أسامة العجارمة تحت القبة بل سمعها من خلال مقاطع مصورة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، مؤكداً أن «الفيديوهات المتداولة وما تضمنته من ألفاظ صدرت بحق المجلس وزملائه هو أمر مرفوض».

اعتذار

ووجه النائب أسامة العجارمة، كلمة لزملائه في مجلس النواب كي يعتذر لهم، مؤكداً أنه يحترم ما يفرضه عليه وعلى النواب النظام الداخلي للمجلس.

وقال العجارمة إنه متطرف في الدفاع عن الوطن وأبناء شعبه، قائلا: «كل واحد فيكم جاء يملأ الغضب بذلك الشأن الكبير مع تأكيدي المستمر لما تفرضه علينا مواد النظام الداخلي وما كانت انتفاضتي تلك أقل شأنا مما كان في قلوبكم من انتفاضة حرة عزيزة».

وأعلن النائب حسن الرياطي، الخميس رفضه التصويت ضد النائب أسامة العجارمة، خلال الجلسة السرية التي سيعقدها مجلس النواب للتصويت على عقوبته الصادرة عن اللجنة القانونية.

وأكد الرياطي أنه لن يصوت على تكميم الأفواه، ومن غير المعقول أن تصل تقييد حرية التعبير إلى مجلس النواب نفسه.