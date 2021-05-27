بـ39 مليار جنيه.. «نقل النواب» توافق على موازنة هيئة الطرق والكباري

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري، وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022، بلغت 39.46.3500 مليار جنيه.

كما بلغت الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي 2021/2022، بلغت 21.873 مليار جنيه، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، اللواء حسام الدين مصطفى، ومحمد فريد مساعد وزيرة التخطيط.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن الهيئة العامة للطرق والكباري، هي هيئة تمس المواطن مباشرة، ولها تأثير مباشر على الحياة اليومية، لا سيما أنها تعمل على نقل المواطنين والبضائع، والاستثمار في الطرق والكباري، هو أفضل استثمار للوقت، وأثمن شيء لدينا، وايضا المحافظة على حياة المواطن.

وأضاف النائب علاء عابد، أننا نعمل في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، وبدون بنية تحتية وفوقية حديثة، وتحديث شبكة الطرق والكباري، لن يأتي إلينا مستثمر، ونحن أمام ملف حيوي وهام، لا سيما أننا نرىلا جميعا ما تقوم به القيادة السياسية المصرية، في إعادة بناء مصر بشكل حديث.

وتابع عابد، أن خطة التنمية المستدامة تستهدف جذب استثمارات جديدة في كل المجالات، ولن يتثني ذلك إلا بوجود شبكة نقل متكاملة، لتحقيق إنجازات حقيقية، ومنها الطرق والكباري، التي تسهل الحركة، وتختصر الوقت، وتؤمن حياة المواطن.

وأكد علاء عابد، ضرورة تشجيع المستثمر والمنتج، ولابد من زيادة الإنتاجية، قائلا: نحن بحاجه للعودة لأن نكون دولة منتجة، وليست مستهلكة.

وقال اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، هي جزء لا يتجزاء من وزارة النقل، وتعمل على مساندة الأجهزة التنفيذية للدولة، ولها دور مؤثر في التنفيذ.

وأكد محمد فريد عبدالفتاح، ممثل وزارة التخطيط، أن لجنة النقل والمواصلات، تعي جيدا دورها، وبها متخصصون يدركون ما يقومون به، وهناك تعاون بيننا.

وأضاف مسؤل وزارة التخطيط في كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، أن هناك تنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة النقل وهيئة الطرق والكباري، لها دور كبير في الربط بين المواني، وربطها بالطرق، لأنها تعمل على جذب استثمارات جديدة.

ووجه النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، الشكر للقيادة السياسية ووزارة النقل، التي نقلت مصر للعالمية من خلال شبكة الطرق، التي نقلت ترتيب مصر من المرتبة الـ118 إلى المرتبة 32 عالميا، ونحن مع الدولة والحكومة، ولسنا ضد عمل التنفيذيين، ونثمن دور هيئة الطرق والكباري، لدورها الكبير في هذا القطاع الحيوي.

وقال النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات، إننا جميعا يجب أن نكون فخورين بما نراه من إنجازات حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بدور كامل الوزير وزير النقل، في تتفيذ توجيهات الرئيس السيسي في قطاع النقل والمواصلات.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات، بضرورة موافاتها بأسباب وجود انخفاض كبير في إيرادات الهيئة، عن إيرادتها بالعام الماضي.

وزيادة الخطة الاستثمارية لها، بما يقرب من 2 مليار جنيه عن موازنه العام الماضى، ووجود زيادة في بند وقود زيوت لسيارات الركوب، بمبلغ 2.5 مليون جنيه، عن موازنة العام الماضي.