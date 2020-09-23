النائب علاء عابد: مصر تعامل اللاجئين كأنهم من أبناء الوطن

وجَّه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تحية قلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي على رؤية مصر الواضحة والصريحة التى طرحها الرئيس السيسى فى كلمته أمام الأمم المتحدة تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

وقال "عابد" في بيان له أصدره اليوم، إن الرئيس السيسى وضع العالم كله أمام مسؤولياته التاريخية فى كيفية المعاملة الإنسانية للاجئين والحفاظ على جميع حقوقهم، مؤكدا أن الرئيس السيسى كان واضحا للغاية كعادته دائما عندما قال بالنص: إننا دون متاجرة أو ابتزاز لم نقصر أبدا في أداء واجبنا الإنساني إزاء نحو ستة ملايين مهاجر ولاجئ ممن اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحروب والأزمات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة وتستضيفهم مصر حاليا على أرضها وبين شعبها حيث يتمتعون بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة للمصريين دونما أي عون أو دعم يعتد به من شركائنا الدوليين رغم الأهمية التى يعلقونها على حقوق هؤلاء المهاجرين.

وقال النائب علاء عابد إن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين بهذه الحقائق بشأن ملف اللاجئين داخل مصر وأنهم أصبحوا وكأنهم مصريون فهم يتمتعون بجميع حقوقهم وبجميع أنواع الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية لأبنائها بما فيها الخدمات التعليمية والصحية والكهرباء ومياه الشرب وغيرها من الخدمات الأخرى، مشيرا إلى أن مصر الدولة العظيمة والرائدة في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان تقوم بمثل هذه الأعمال الإنسانية الجليلة فى الوقت التى تقوم فيه بعض الأنظمة الداعمة للإرهاب باستغلال اللاجئين لديها فى الأعمال الإرهابية والإجرامية على أراضى الدول الأخرى.