عاجل.. هيئة الترفيه السعودية تقرر عودة فعالياتها

أعلنت هيئة الترفيه السعودية، التي يرأس مجلس إدارتها تركي آل الشيخ، عودة الفعاليات الترفيهية التي توقفت في وقت سابق بسبب جائحة كورونا، وذلك شريطة اتباع البروتوكولات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة السعودية.

وذكر التليفزيون الرسمي السعودي، أن الحكومة ستسمح باستئناف الأنشطة الترفيهية للحاصلين على اللقاح الواقي من فيروس كورونا، وذلك في إطار تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار الوباء، حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وأوضح التيلفزيون السعودي، أن نسبة الحضور بالمواقع الترفيهية، ستقتصر على 40%.