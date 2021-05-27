أسوشيتدبرس: مصر دعت لمحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين لتعزيز وقف إطلاق النار وتسريع إعمار غزة

ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، أن مصر عرضت على كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس، إجراء محادثات منفصلة تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار، الذي تم برعاية مصرية، وأنهى حربا استمرت 11 يوما بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال مسؤول مطلع على الإجراءات التي أدت إلى وقف إطلاق النار، في حديث لوكالة أسوشيتدبرس، اليوم الخميس: نسعى إلى هدنة طويلة الأجل وسنشجع على مزيد من المناقشات وربما محادثات مباشرة، متوقعا أن هذه المحادثات يمكن أن تبدأ الأسبوع المقبل.

ونقلت الوكالة عن المصدر أن المحادثات سيكون في صلبها موضوع تعزيز نظام وقف إطلاق النار، ومن المتوقع أن تركز أيضا على تسريع عملية إعادة إعمار غزة.

وأضاف المسؤول أن المحادثات قد تبدأ من الأسبوع المقبل، وقدمت إسرائيل موافقتها المبدئية، لكن برنامج العمل النهائي مازال قيد الدراسة.

وذكر أن هناك محادثات بشأن إفراج محتمل عن أسرى فلسطينيين في إسرائيل مقابل إسرائيليين لدى حماس.

وأوضح أن هذه القضايا نوقشت مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته مصر أمس الأربعاء، ومع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، في القاهرة الثلاثاء.

وإلى هذا، ذكر مسؤول إسرائيلي، حسب الوكالة، أن الحكومة تعمل عن كثب مع المسؤولين المصريين لتعزيز وقف إطلاق النار، لكنه رفض تأكيد حضور مسؤولين إسرائيليين مزيدا من المحادثات الرسمية قريبا.

وتأتي هذه الأنباء عقب ساعات من زيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة، والتي نقل فيها تقدير الرئيس الأمريكي للدور الهام لجهود مصر في التوسط دعما لوقف إطلاق النار.

وقتل حوالي 280 فلسطينيا و12 إسرائيليا جراء أعمال قتالية تعتبر الأوسع في المنطقة منذ العام 2014 بين الطرفين استمرت من 10 إلى 21 مايو الجاري، وتوقفت نتيجة جهود وساطة قادتها مصر.