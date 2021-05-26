عاجل.. أول تعليق من وزير الخارجية الأمريكي بعد لقاء الرئيس السيسي

غرد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في أول تعليق له بعد لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القاهرة، اليوم، واصفا اجتماعه معه بالمهم، مشيرا إلى أنه أكد خلال الاجتماع، على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.

وكتب بلينكن على حسابه على تويتر: اجتماع هام مع الرئيس المصري السيسي، اليوم، لقد نقلت تقدير الرئيس بايدن للدور الهام لجهود مصر في التوسط، دعما لوقف إطلاق النار، وأكدت الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.