قافلة طبية لجنوب الوادي توقع الكشف على 483 حالة بقرية «المراشدة»

واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، لليوم الثاني على التوالي، تنظيم القوافل الطبية بمحافظة قنا، حيث تم اليوم الخميس، تنظيم قافلة علاجية مجانية بقرية «المراشدة»، بدائرة مركز الوقف.

تم تنظيم القافلة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، أن القافلة تهدف إلى تقديم العلاج بالمجان، ونشر الوعي الصحي بين المواطنين، في إطار مواصلة جهودها لدعم المجتمع المحيط، من خلال تنفيذ القوافل المتنوعة التي تسهم في بناء الإنسان، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للجامعات المصرية بأن تصبح حاضنة للمجتمعات المحيطة.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة التي شارك فيها أطباء كليتي الطب والصيدلة والمستشفيات الجامعية، قامت بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لعدد 483 حالة، منها 65 حالة باطنة، و80 رمد، و77 عظام، و20 نساء وتوليد، و83 أطفال، و87 جلدية، و83 أنف وأذن وحنجرة، و6 حالات نفسية وعصبية، إضافة إلى مشاركة فريق من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في توعية المواطنين بأخطار الإدمان، تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الجامعة والصندوق، لافتاً إلى أن الجامعة ستنظم قافلة أخرى بقرية «القلمينا» بمركز الوقف، يوم الاثنين القادم.