فعالیات التدریب المشترك «حماة النیل» بدولة السودان «فيديو»

نشرت وزارة الدفاع المصرية، عبر قناتها الرسمية على منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب»، مقطع فيديو يستعرض انطلاق فعالیات التدریب المشترك المصري السوداني «حماة النیل»، الذي يتم تنفيذه بدولة السودان الشقیقة، بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين.

وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعلمية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وتنفيذ طلعات مشتركة على الأهداف المختلفة، وقامت عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات المشتركة في التدريب بتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، والتي عكست مستوى التقارب في أساليب التدريب القتالي والدقة في التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمي المختلفة، وتنفيذ قوات المظلات لعدد من التدريبات الخاصة بالقفز الحر.

ظهر خلال التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من قدرة واحترافية عالية في تنفيذ المهام، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الجانبين من استعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

یھدف التدریب المشترك «حماة النیل» إلى تعزيز سبل التعاون العسكري وتبادل الخبرات، وتطویر العمل المشترك بین القوات المسلحة المصریة والقوات المسلحة السودانیة الشقیقة.