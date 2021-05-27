مصر تحافظ على ريادتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 2021 (إنفوجراف)

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافيك جديد بعنوان «مصر تحافظ على ريادتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤشر مواقع الخدمات العالمية 2021».

وأشار الإنفوجرافيك إلى وضع مصر المستقر على مؤشر مواقع الخدمات العالمية لعام 2021، الصادر عن مؤسسة كيرني، رغم دخول دول جديدة إلى المؤشر.

واحتلت مصر المركز الـ 15 ضمن 60 دولة هذا العام، مقابل المركز الــ 14 ضمن 50 دولة في المؤشر لعام 2019.

احتلت مصر كذلك المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط على المؤشر، تلتها الإمارات.

وسبقت مصر كلًّا من ألمانيا، وروسيا، واليابان، وبريطانيا على المؤشر، واحتلت 7 دول آسيوية قائمة الدول الـ 10 الأوائل على المؤشر، وفي مقدمتها: الهند، والصين، وماليزيا.

يُقيم مؤشر «مواقع الخدمات العالمية» قدرة الدول على توفير أو تقديم الخدمات من خلال التعهيد لمواقع خارجية كشركات ناشئة، وفق 4 معايير وهي: الجاذبية المالية للدول، وتوافر المهارات البشرية المؤهلة، وبيئة الأعمال والبنية التحتية، والصدى والسمعة الرقمية.

وأشاد المؤشر بجهود مصر المبذولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ومن أبرزها: مبادرة مصر الرقمية، والتي نتج عنها: إنشاء مركز إريكسون الرقمي في القاهرة، وتقديمه لخدمات برمجية وتكنولوجية للأسواق العالمية.