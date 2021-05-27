صحة البحيرة تنفي ظهور حالة فطر أسود بمستشفى كوم حمادة

نفى الدكتور أحمد الفقي، مدير مستشفى كوم حمادة العام بمحافظة البحيرة، ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، بشأن إصابة أحد المرضى بالفطر الأسود، مؤكداً أن الإصابة تنحصر في فيروس كورونا المستجد، ويخضع المريض لبروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة.

واستقبل مستشفى كوم حمادة العام، في وقت سابق، أحد المصابين بفيروس كورونا، وأكد مدير المستشفى أن المصاب كان يعاني فقط من التهاب بالجيوب الأنفية، وهو الآن في مرحلة التعافي من الإصابة بالفيروس، وأصبحت حالته مستقرة.

وقال الدكتور أحمد الفقي أن عدد المصابين بفيروس كورونا داخل قسم العزل بمستشفى كوم حمادة، 20 حالة فقط وحالتهم مستقرة، فيما تخضع بعض الحالات إلى الملاحظة الطبية، وتكون أعدادهم متغيرة يومياً، مؤكداً أن جميع الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا متوافرة في صيدلية المستشفى، بالإضافة إلى توافر الأكسجين، حيث يوجد خزان احتياطي بالمستشفى.

وقال مصدر بمديرية الصحة بالبحيرة إن مستشفيات الحجر الصحي بالمحافظة تفرض نظاماً صحياً مكثفاً لمحاصرة فيروس كورونا المستجد، وهو ما ينعكس على أعداد المتعافين من مستشفيات الحجر الصحي والحميات بالمحافظة، وطالب المصدر عدم الانسياق وراء الشائعات على صفحات التواصل الاجتماعي، وأن ما تداوله البعض بشأن ظهور حالة فطر أسود، لا صحة له مطلقاً.

وفي وقت سابق، أعلن مستشفى كفر الدوار تعافي 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا، جميعهم أعمارهم تجاوزت 90 عاماً، وذلك بعد تلقيهم البروتوكول العلاجي المقرر من وزارة الصحة.

وقال الدكتور عمرو دويدار، مشرف عام المستشفى، إنه رغم كل ما يقال عن أن فيروس كورونا يؤثر أكثر في كبار السن، وأن معظم الوفيات الناجمة عنه هي للمتقدمين في العمر، فقد أثبتت الوقائع أن هذه الأقوال ليست صحيحة بالمطلق.