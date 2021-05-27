تعرف على حقيقة ظهور الفطر الأسود في الغربية وعدد المصابين

كشف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن حقيقة ظهور الفطر الأسود داخل محافظة الغربية واستعدادات مستشفيات المحافظة لعلاج المصابين بهذا المرض وتخصيص أقسام عزل.

صحة الغربية لايوجد مصابين بمرض الفطر الأسود

وأوضح « وكيل وزارة الصحة بالغربية» أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أ بلاغات أو إخطارات من المستشفيات العامة أو الخاصة بظهور أي أعراض أو استقبال حالات مصابة بأعراض الفطر الأسود، وأن كافة المستشفيات لديها تعليمات مشددة بسرعة الإبلاغ بشكل فوري حال استقبال أي حالة مصابة بهذا المرض.

« رأس المسمار» مسمى الفطر الأسود بين المزارعين

وبين أن جميع مستشفيات التابعة لمديرية الصحة في مدن ومراكز المحافظة بها أقسام عزل للأمراض الأخرى غير فيروس كورونا، استعدادا لاستقبال أي مريض مصاب بمرض آخر مع فيروس كورونا مثل الايدز والفطر الأسود وغيرها، وإن مرض الفطر متواجد منذ فترات سابقة وليس مرتبط بفيروس كورونا أو ظهوره، وأنه يصيب المرضى أصحاب المناعة الضعيفة، ومتواجد في النبات ومعروف بين المزارعين ب « رأس المسمار» خاصة في محصول الطماطم.

1200 عينة PCR ضمن مبادرة المسح الميداني لاكتشاف كورونا

وكشف « وكيل وزارة الصحة بالغربية» عن أهداف مبادرة المسح الميداني لاكتشاف مصابين فيروس كورونا في مدن ومراكز وقرى المحافظة، والتي يقوم بها لجان الطب الوقائي والوبائيات في المديرية تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأوضح « حميدة» أن المستهدف من مبادرة المسح الميداني لاكتشاف مصابين فيروس كورونا معرفة الموقف الوبائي بالمحافظة، وإن الفرق الطبية التي تشارك في المسح الميداني مسموح لها بإجراء مسحات للمواطنين وأخذ 1200 عينات PCR وتحليلها ، وإن الفرق تستهدف المناطق المزدحمة بالسكان والقرى الاعلى كثافة سكانية.