تطورات الحالة الصحية لـ 8 مشاهير.. أبرزهم دلال عبدالعزيز وشريف دسوقي

ترصد «الوطن» أبرز التطورات الصحية لـ 8 شخصيات عامة، منهم 7 أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، والفنان شريف دسوقي صاحب مرض السكري الذي تم بتر قدمه بسبب غرغرينة.

دلال عبد العزيز.. زوجها توفى ولا تعرف

تدخل إصابة الفنانة دلال عبد العزيز، الأسبوع الرابع، وتوفى زوجها الفنان سمير غانم الأسبوع الماضي، ولم يستطع المقربون منها إخبارها بوفاته خوفا عليها من تدهور صحتها، وأُجريت دلال عبدالعزيز مسحتين «بي سي آر» أثبتت سلبياتها، ولكن هذا لا يعني تعافيها بشكل كامل من الإصابة بالفيروس.

وقال رامي رضوان، زوج ابنتها دنيا سمير غانم، بإنها لا تزال موضوعة على جهاز التنفس الصناعي في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، مؤكدا أن المرحلة الحالية صعبة على الفنانة دلال عبدالعزيز، خاصة أنه لا يظهر عليها أي أعراض، مضيفا: «حبيبتي لحد دلوقتي وهي في لحظة مرض وتعب، بتفكر في مين محتاج إيه، وبتقول لنا ابعتوا كذا لفلان وكذا لعلان، بتفكر في مين ممكن يكون مزنوق دلوقتي ولازم نقف جمبه وإحنا بنلبس ألوان قدامها عشان متحسيش بحاجة».

كورونا يزور على الحجار

أعلن المطرب الكبير علي الحجار إصابته بفيروس كورونا، منذ 5 أيام، وكتب على صفحته موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة.. الحمد لله على كل شيء.. دعواتكم بالشفاء»، وأوضح ابنه أنه يتابع حالة أبيه وأمه التي تتحسن حاليا.

خالد أنور يفصح عن إصابته بكورونا على «انستجرام»

أشار الممثل الشاب خالد أنور إلى إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه على تطبيق الصور الشهير «انستجرام» على الاستوري الخاص به، حيث يتلقى العلاج في البيت ويطبق العزل المنزلي، ويأتي هذا بعد الموجة الأخير التي أعلن فيها عدة نجوم الإصابة بفيروس كورونا بعد انتهاء شهر رمضان، وشارك أنور في مسلسل النمر، بطولة الفنان محمد عادل إمام.

فاطمة الكاشف.. شفاء غير مكتمل من كورونا

على الرغم من إعلان الفنانة فاطمة الكاشف زوجة الفنان جمال عبدالناصر، الشفاء من فيروس كورونا المستجد، إلا أنها كتبت على حسابها على «فيسبوك»: «أنها لا تزال تعاني، الحمد والشكر لله، بفضل الله وبفضل دعواتكم الصادقة، بدأت أتحسن شوية وطلبت خروجي من المستشفى بعد أن كانت المسحة الأخيرة سلبية، ولكني ما زلت أعاني أعراض ما بعد كورونا، وهي فترة صعبة جدًا بس أنا فضلت أكمل علاجي في المنزل حتى أكون مع أولادي، وربنا يتم شفائي على خير يا رب، ويشفي كل مريض».

وأضافت: «والختام مسك، أشكر عائلتي الكبيرة.. جمهوري الحبيب المحترم على سؤالهم عني باستمرار بكل الطرق ودعواتكم لي بالشفاء، الحمد لله على نعمة محبتكم التي هي الدافع لي في التمسك بالحياة، ربنا يديم محبتنا ويرزقكم الصحة والعافية يا رب العالمين، وادعوا الله أن يشفي حبيبتي الفنانة دلال عبد العزيز والفنان علي الحجار وزوجته الغالية وصديقتي سهام، والفنان شريف الدسوقي، ويارب اشفي كل مريض يتألم، أنت الشافي المعافي واعتذر جدا على عدم الرد على التليفون، حتى أتمكن من ذلك، أرق تحياتي وتقديري ومحبتي لكم جميعا».

تطورات حالة شريف دسوقي بعد بتر قدمه

توجه الفنان شريف دسوقي بالشكر في رسالة صوتية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بتقديم معاش استثنائي له، ونشر الرسالة الصوتية الفنان حسن أبو الروس: «رسالة شريف الدسوقي لكم وللرئيس عبدالفتاح السيسي.. يا جماعة دي رسالة شريف الدسوقي على الجروب بتاع العصابة.. للناس كلها اللي بتحبه وسألت عليه.. للرئيس السيسي اللي فعلًا بشكره من قلبي على اهتمامه به.. والله خطاب جميل من إنسان جميل».

وتابع: «بشكر أبونا.. بقى لينا أب نتباهى به في الدنيا كلها، اللي قال لنا إحنا مش بتوع حداد.. إحنا بتوع ربنا، كل سنة وأنتوا طيبيين وإن شاء الله هنتقابل في حاجات جاية كتير».

إبراهيم فايق يعلن تعافيه من كورونا مع استمرار فقد الشم والتذوق

تعافى المذيع إبراهيم فايق من إصابته بفيروس كورونا، وكتب على حسابه على «فيسبوك»: «‏اللهم لك الحمد والشكر سلبي كورونا.. دعواتكم ومشاعركم الطيبة لم تتركني لحظة.. أي نعم لسه الشم والتذوق مارجعوش زي الأول بس أنا راضي والله ومبسوط لو تييجي على قد كده.. ربنا يسترها عليكم.. حافظوا على نفسكم على قد ما تقدروا وربنا يحفظ مصر وأهلها».

سارة حازم وكورونا بالحجم العائلي

تقضي أسرة الإعلامية سارة حازم أسبوعا مؤلما بعد إصابة عائلتها بالكامل، ومن ضمنها الإعلامية سارة حازم بفيروس كورونا.

وكتبت «حازم» على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بقينا كلنا عيلة إيجابية.. الحمدلله .. قريب نرجع سلبيين إن شاء الله.. ادعولنا».

الحالة الصحية لجنا عمرو دياب

أوضحت جنا عمرو دياب ابنة الهضبة إصابتها بمرض متلازمة فرط الحركة وتشتيت الانتباه، الذي أثر على دراستها حتى أنها تعرضت للطرد من الفصل، ما أثر سلبا على التحصيل الدراسي الخاص بها.

وقالت جنا إنها بسبب هذا التوتر تتحدث كثيرا مما سبب لها مشاكل في الصوت، ونتج عنه حدوث عقد في أحبالها الصوتية وتورمها وخسارة صوتها لبعض الوقت، لافتة إلى أنها تعاني من صعوبة الجلوس وتصاب أحيانا بإضطراب الهلع أو القلق والنسيان وهذا التوتر سبب لها مشاكل في صوتها وسبب عقد في حبالها الصوتية وتورم وخسارة لصوتها بعض الوقت.