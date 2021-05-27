كواليس جديدة بشأن شريف دسوقي: هرب من القاهرة.. والمستشفى كان هيطرده

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مسؤولة لجنة العلاج بالنقابة، عن كواليس جديدة في حالة الفنان شريف دسوقي الصحية.

شريف دسوقي هرب للإسكندرية حتى لا يجري الجراحة

وقالت نهال عنبر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، إنه كان من المفترض أن يجري شريف دسوقي جراحة بتر قدمه منذ فترة، بسبب إصابته بالغرغرينا، لكنه هرب من القاهرة وذهب للإسكندرية.

وأوضحت نهال عنبر أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، كلفها بمتابعة حالته منذ اللحظات الأولى لمرضه، لافتة إلى أنها تواصلت مع وزيرة الصحة من أجل إجراء الجراحة في مستشفى دار الشفاء، وألحت عليه لإجراء العملية، منوهة إلى أنه خاف من إجرائها وهرب للإسكندرية.

وأشارت الفنانة إلى أنها تواصلت مع الفنانة بدرية طلبة، والدكتورة أمل النجار لمحاولة إقناعه بإجراء الجراحة، حتى لا يتعرض لمزيد من المضاعفات بسبب الغرغرينا، التي كانت تعرض حياته للخطر.

ولفتت نهال عنبر، إلى أن الفنانة بدرية طلبة والدكتورة أمل النجار أقنعاه بإجراء العملية، وبالفعل خضع للجراحة، وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي ووجه برعايته وعلاجه، منوهة إلى أنها تواصلت مع وزيرتي الصحة والتضامن الاجتماعي، من أجل متابعة كاملة لحالته.

مصطفى درويش: المستشفى كانت هتمشي شريف دسوقي بسبب الفلوس

بينما كشف الفنان مصطفى درويش، كواليس أخرى في علاج الفنان شريف دسوقي، لافتا إلى أنه ذهب للمستشفى التي أجرى فيها جراحة البتر و«معجبنيش الوضع».

وأشار «درويش» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» إلى أنه شريف دسوقي نقل من مستشفى لآخر، بينما لم تتواصل نقابة المهن التمثيلية مع المستشفى الجديد الذي نقله إليه، بسبب عدم معرفتهم بذلك.

وأوضح: «الراجل متدفعلوش فلوس العملية والمستشفى عايزة تمشيه»، لافتًا إلى أنه تحدث عن هذا الوضع مع الفنانة بدرية طلبة، وأخبرته أن تدخل النقابة خارجي، بسبب عدم عضويته بها.

وتابع مصطفى درويش: «كانوا عاوزين يمشوه حرفيا وأخوه كان قاعد بره مش عاوزين يدخلوه»، مشيدًا بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي ورعايته لحالة الفنان شريف دسوقي.