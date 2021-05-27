سائقة ميكروباص الإسكندرية تحصل على تكريم ووعد بوظيفة من المحافظ

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الخميس، داليا محمد السيد أحمد، المعروفة بسائقة ميكروباص الإسكندرية، والتي التقي بها أمس الأربعاء، خلال جولته التفقدية لمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، وذلك بعد وعده بتكريمها تشجيعاً وتحفيزاً لها لحرصها علي القيام بعمل مشرف، لخدمة أسرتها.

الشريف يعد سائقة ميكروباص الإسكندرية بوظيفة مناسبة

وقدم المحافظ شهادة تقدير من محافظة الإسكندرية لسائقة ميكروباص الإسكندرية، ومكافأة مالية، ووعدها أيضاً بتوفير وظيفة مناسبة لمؤهلها بجانب عملها المشرف.

والتقى محافظ الإسكندرية، أمس، سائقة ميكروباص الإسكندرية التي تعمل بمهنة سواقة الميكروباص لمساعدة أسرتها بميدان محطة مصر، وسط المدينة خلال جولته التفقدية لأعمال التطوير التي تتم في المحطة.

الشريف لسائقة ميكروباص الإسكندرية: أنت مثال للشباب

واستفسر الشريف، من سائقة ميكروباص الإسكندرية، عن وجود أي احتياجات لها لتلبيتها في الحال، وأكد لها أنه سيتم تكريمها بمبنى الديوان العام للمحافظة تشجيعاً وتحفيزاً لها، وهو ما تم اليوم.

وأشاد المحافظ بحرص سائقة ميكروباص الإسكندرية على العمل قائلاً لها: «أنتِ مثال رائع لكل شاب وفتاة حابب ياكل عيش بالحلال.. وجميعنا فخورين بيكي»، وطلب منها التواصل معه في حال وجود أي شكوى لها أو طلب لا تتردد في التواجد بمحافظة الإسكندرية، من أجل تلبية كل احتياجاتها، وأكد أنها تعمل عملاً شريفاً وأنها مثال رائع.

سائقة ميكروباص الإسكندرية: أعمل لمساعدة أسرتي

وقالت أم محمد، سائقة ميكروباص الإسكندرية، إن لديها شهادة جامعية وهي خريجة كلية دراسات إسلامية جامعة الأزهر الشريف، ولديها أولاد صغار وتقوم بمساعدة أسرتها وزوجها مريض، لم تحظ بفرصة عمل بالشهادة الجامعية التي تملكها إلا أنها سعت للبحث عن مهنة تستطيع مساعدة أسرتها وأطفالها الصغار في العيش حياة كريمة وتعليمهم تعليم جامعي.

سائقة ميكروباص الإسكندرية: فخورة بعملي

وأكدت سائقة ميكروباص الإسكندرية، أنها تدفع مصاريف المدرسة والدروس ومساعدة الأسرة في المعيشة، خاصة مع تعب زوجها، وأوضحت أنه لا أحد يضايقها خلال العمل في هذه المهنة بل يساعدها الجميع، وخاصة الركاب وأنها تتعامل مع الجميع بما يرضي الله.

وأكدت سائقة ميكروباص الإسكندرية، أنها تعمل عملا شريفا وأنها فخورة بعملها في هذه المهنة، ولا يوجد شيء يدعو للخجل لأنها تساعد أسرتها الصغيرة.