قافلة بيطرية تقدم العلاج لـ3586 رأس أبقار وأغنام بمطروح (صور)

انتهى فريق من الطب البيطري من المركز القومي للبحوث، بالاشتراك مع أطباء بيطريين من إدارة الحمام البيطرية، من تنظيم قافلة بيطرية، لعلاج المواشي بمختلف أنواعها، خاصةً الأغنام البرقي التي تشتهر بها محافظة مطروح.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر للمركز القومي للبحوث، لتعاونه مع محافظة مطروح وتوجيه قافلة بيطرية للمحافظة، للمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية، والحفاظ عليها، لما تمثله من ثروة اقتصادية كبيرة لأهالي مرسي مطروح.

واستقبل محافظ مطروح بمكتبه، مساء اليوم، الدكتور أحمد حجازي، رئيس القافلة، والدكتور سعد جويلي، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، وناقش معهما خطة تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتقديم الدعم البيطري والعلاج، من خلال تنظيم العديد من الحملات بمراكز المدن.

حملة بيطرية بالحمام ورأس الحكمة والنجيلة لـ4 أيام

واستمرت فعاليات الحملة البيطرية في مركز الحمام شرق مطروح، على مدار 4 أيام، خلال الفترة من 24 وحتى 27 مايو الجاري، بمقر الوحدة البيطرية لقرية 27، من خلال تقديم الخدمات العلاجية والبيطرية بالمجان، بقرى البنجر بالحمام، وقرية رأس الحكمة بمرسي مطروح، وبمدينة النجيلة، حيث قامت القافلة، خلال فترة عملها بالمحافظة، بفحص وعلاج عدد 3586 رأساً من الحيوانات، تشمل الأبقار والأغنام والماعز والجاموس وغيرها من الدواب.

تدريب الأطباء البيطريين بمطروح

وقدمت قافلة بيطرية التابعة لمركز البحوث، مساعدة في تأهيل وتدريب الأطباء البيطريين بمحافظة مطروح، ومدهم بكل ما هو جديد في علاج الثروة الحيوانية والداجنة، مع تقديم الخدمات البيطرية للمربين، وأكد محافظ مطروح على ترحيبه بمزيد من المشاركة والتعاون مع الجهات العلمية والبحثية، وتقديم جميع أوجه الدعم بما يوفر مزيد من الخدمات لأهالي مطروح، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.