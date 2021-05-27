إخماد حريق بمبنى شركة حليج الأقطان بالمحلة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، مساء اليوم الخميس، من إخماد حريق محدود، اندلع في شركة النيل لحليج الأقطان، بدائرة قسم ثاني المحلة الكبرى، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

السيطرة علي الحريق والدفع بقوات الحماية المدنية بشركة حليج الاقطان

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراُ من العميد محمد فتحي، مأمور قسم ثاني المحلة، بورد بلاغ من الأهالي باندلاع حريق في شركة النيل لحليج الأقطان بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات الحماية المدنية، تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وتم الدفع بـ6 سيارات للسيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها إلى باقي الشركة.

وكشفت المعاينة المبدئية، التي أجراها الرائد أحمد عبد الشافي، رئيس مباحث قسم شرطة ثاني المحلة، عن أن النيران اشتعلت في نخلة داخل الشركة، والتهمت كمية من الأخشاب المستهلك والمكهن بمحيط المحلج، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات أو تلفيات.

شهود عيان يكشفون تفاصيل حريق شركة النيل لحليج الأقطان بالمحلة

وأفاد شهود عيان من سكان المنطقة المحيطة بالشركة، بأنه تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، تمكنت من إخماد الحريق، ومنع امتداد النيران إلى باقي أقسام الشركة، ورجح الشهود اندلاع الحريق بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، في الهيش داخل شونة الشركة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق والوقوف على أسبابه.