شركات السياحة: عدم تنظيم رحلات حج وعمرة بسبب كورونا عرضنا لخسائر كبيرة

قال إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة المصرية، لاسيما العاملة في تنظيم برامج العمرة والحج، تعرضت لخسائر مالية كبيرة خلال الفترة الماضية، نظرا لتوقف عملها بشكل تام حيث لم تنظم تلك الشركات أي رحلات حج أو عمرة منذ شهر فبراير من العام الماضى بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن أكثر من 85% من الشركات السياحية المصرية تعمل في مجال السياحة الدينية (العمرة والحج).

عبدالعال: الغرفة رفضت مساعدة الشركات ماديا

وأضاف ل الوطن انه رغم الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشركات جراء توقف العمل بصورة تامة مع استمرارها في دفع رواتب الموظفين والمستحقات الشهرية كالكهرباء والإيجارات، إلا أن الغرفة لم تقم بمساعدة الشركات بأي مبالغ مالية تعينها على الاستمرار في العمل والمحافظة على العمالة، موضحا أن مجلس الغرفة المنحل رفض الطلبات التي تقدمت بها بعض الشركات لصرف إعانات للشركات من أموال الغرفة التي هي في الأساس مال الشركات.

عبدالعال: ننتظر موقف السعودية

وأشار «عبدالعال»، إلى أن الشركات تنتظر حاليا موقف السعودية من استقبال حجاج من الخارج خلال موسم الحج الحالي، موضحا أنه إذا سمحت المملكة باستقبال حجاج من خارجها ومضى موسم الحج دون مشكلات صحية فإنها ستبدأ موسم العمرة مباشرة بعد انتهاء مناسك الحج، وهو ما تنتطره الشركات بفارغ الصبر للبدء في تنظيم برامج العمرة بعد توقف استمر لأكثر من 16 شهرا.

وفي سياق متصل طالب أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، جميع الشركات السياحية التي قام العاملون بها بصرف الدفعات الـ 5 السابقة من الإعانات الاستثنائية للعاملين بالقطاع السياحي التي يصرفها صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوي العاملة، بالتقدم للغرفة بالأوراق المطلوبة لصرف الدفعتين السادسة والسابعة وذلك خلال الفترة من يوم 30 مايو الجارى وحتى يوم 10 يونيو المقبل.

يشار إلى أن المستندات المطلوبة لصرف تلك الإعانات تتمثل في تقديم طلب على ورق المنشآة، موقع من الممثل القانوني ومختوم بخاتم المنشآة للاتحاد، متضمنا الأرقام التأمينية للمنشآة على سبيل التحديد والمطلوب لصرف الدفعتين السادسة والسابعة من الإعانة.