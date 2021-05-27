الكهرباء: مصر تستهدف استخدام الهيدروجين الأخضر بنسبة 42%في 2035

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الهيدروجين يوجد في المياه ويتم الحصول عليه من خلال عمليات التحليل الكهربي، لافتا إلى أن استخدام الكهرباء من المصادر المتجددة يسمى الهيدروجين الأخضر الذي يعد من أهم مصادر الطاقة في المستقبل خاصة أن سعره قليل ومتجدد.

مصر لديها خطة استراتيجية لاستخدام الهيدروجين الأخضر بنسبة 42% حتى عام 2035

وأضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «Extra News»، اليوم الخميس، أن مصر لديها خطة استراتيجية واضحة من أجل استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42% في عام 2035، وقد تحقق مصر نسب متطورة في الوقت الحالي في ظل الإقبال الكبير من جانب شركات الاستثمار على هذا المصدر المهم للطاقة.

مصر تنسق مع ألمانيا وبلجيكا للاستفادة من خبرتهما في الهيدروجين الأخضر

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أنه سيتم الاستفادة من مياه البحر في المستقبل وستدعم مصر التواصل مع الدول التي لها خبرة في مجال استخدام الهيدروجين الأخضر خاصة في دول ألمانيا الاتحادية وبلجيكا التي أوفدت ممثلين لكبرى الشركات، لافتا إلى أن مصر بها أماكن يمكن تفعيل استخدام الهيدروجين الأخضر من خلالها مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أنه يمكن تصديره في المستقبل في ظل خطط مصرية موضوعة تستفيد من كل الخبرات العالمية في هذا المجال الواعد الفترة المقبلة.