«استعد صح» و«الامتحانات خطوة بخطوة» هاشتاجات «التعليم» للثانوية

للعبارات التحفيزية دور مهم في إنجاز الكثير من المهام المطلوبة، بالإضافة إلى دورها في تخفيف الضغط النفسي، الذي كثيرا ما يعاني منه طلاب الصف الثالث الثانوي، لذلك تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا في شهر يوليو المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة، وفعلت هشتاجات تحفيزية للاستعداد للامتحانات.

«استعد صح» و«الامتحانات خطوة بخطوة»، أبرز الهاشتجات التي فعلتها وزارة التربية والتعليم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»، موضحة أنه سيتم الإعلان عن كل ما يتعلق بعقد الامتحانات خلال الأسبوع المقبل.

«شوقي»: لا توجد أي نية لإلغاء القصة والتعبير في المقررات الدراسية

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة حريصة على توفير إجابات لكل الأسئلة التي يطرحها الطلاب بشأن الامتحانات النهائية للثانوية العامة، موضحاً أنه تم توفير مراجعات وتدريبات مهمة للطلاب للتدريب على شكل الورقة الامتحانية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه لا توجد أي نية لإلغاء القصة والتعبير في المقررات الدراسية، موضحاً أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي عمل على وضع آليات معينة لأسئلة التعبير والقصة لتتوافق مع طبيعة الأسئلة الموضوعية.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات ستعقد في المدارس الحكومية المجهزة، مؤكداً أنه سيتم التنسيق مع عدد من الجهات المعنية للاستعداد للامتحانات وعقدها في جو من الهدوء، لافتاً إلى أنه سيتم طرح استبيان لطلاب الشعبة العلمية لاختيار اللغة التي يفضلوها في أداء الامتحان النهائي.

وفي سياق منفصل، كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظات القاهرة والجيزة، أنه تم الانتهاء من عقد الامتحان التجريبي الثاني لشهر مايو الجاري، وأوضحت المديريات أن الامتحانات عقد في لجان مؤمنة جيداً ومطبقة لجميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، لافته إلى أنه لم يتم رصد أي حالات إشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد.