تفاصيل إصابة والد كريم عبد العزيز بفيروس كورونا.. يخضع للعزل

يتطلع الجمهور لمعرفة تفاصيل إصابة والد كريم عبد العزيز بفيروس كورونا، بعد إعلان إصابته خلال الساعات القليلة الماضية، ودخوله المستشفى.

وعن تفاصيل إصابة والد كريم عبدالعزيز بفيروس كورونا، كتب كريم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «الحالة الصحية مطمئنة جدًا الحمد لله تمامًا.. رغم الإصابة بكورونا، ولكنه الآن في مرحلة العزل ويتمتع بالصحة والعافية والحمد لله».

وبشأن تفاصيل إصابة والد كريم عبد العزيز بفيروس كورونا، ناشد كريم عبد العزيز، الجمهور، بقوله: «رجاء عدم ترويج أي شائعات عن حالته الصحية من أي فرد، وإن شاء الله بدعواتكم ربنا يتم عليه بالشفاء العاجل ويعود لأسرته ومحبيه».

يذكر أنّ محمد عبد العزيز، أخرج العديد من الأفلام السينمائية، وولد في 7 أغسطس عام 1940، وهو والد الفنان كريم عبدالعزيز، وشقيق المخرج عمر عبدالعزيز.

والمخرج محمد عبد العزيز يشكل علامة مهمة في مجال الكوميديا، واعتبره النقاد خليفة للراحل فطين عبدالوهاب، فمنذ بداية مشواره الفني في السبعينات حقق إنجازات في الكوميديا الاجتماعية رسخت اسمه في عالم السينما الكوميديا.

بدأ عمله في مجال الفن كمساعد مخرج في أفلام مثل القاهرة 30 عام 1966، وأبي فوق الشجرة عام 1969، ونحن لا نزرع الشوك عام 1970، وثرثرة فوق النيل عام 1971، ثم تولى الإخراج، وكانت بداية عمله في السبعينيات.

وكان أول أفلامه فيلم صور ممنوعة، ممنوع عام 1972، ثم أخرج أفلاما مثل في الصيف لازم نحب عام 1974، وعالم عيال عيال عام 1976، وألف بوسة وبوسة عام 1977، وتعاون مع عادل إمام في أفلام مثل المحفظة معايا والبعض يذهب للمأذون مرتين عام 1978، وقاتل ما قتلش حد وخلي بالك من جيرانك عام 1979، تلاها العديد من الأفلام المشتركة بينهم.