بعد بتر قدمه.. شريف دسوقي يقبل المصحف الشريف «صور»

حرصت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وبطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، على زيارة الفنان شريف دسوقي، بالمستشفى، مساء اليوم الخميس، وذلك بشأن الاطمئنان على حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية بتر ساق قدمه اليسرى.

ونشرت الفنانة نهال عنبر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة من الصور على هامش الزيارة، مُعلقة عليها بقولها: «ألف حمد لله على سلامة الفنان شريف دسوقي.. تمت العمليه بنجاح ونسأل الله يتمم شفاه على خير.. ويرجع لبيته بالسلامة ويرجع لشغله ولفنه.. ويرجع الضحكة الحلوة على الشاشة من تاني.. اللهم أمين يارب العالمين».

وأهدى بطرس دانيال، المصحف الشريف، لـ شريف دسوقي، الذي قبله، كما ظهر في الصور التي نشرتها الفنانة نهال عنبر.

تفاصيل عملية بتر قدم شريف دسوقي

وكانت الفنانة بدرية طلبة، أعلنت الثلاثاء الماضي، عبر حسابها على «فيسبوك» بتر قدم الفنان شريف الدسوقي بعد خضوعه لعملية جراحية.

وكتبت بدرية طلبة: «عن تجربة عشتها مع بابا الله يرحمه.. صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه.. ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاءك على خير».

واشتهر الفنان شريف دسوقي بشخصية «سبعبع» من خلال مسلسل «بـ100وش» أمام نيللي كريم وآسر ياسين، وإخراج كاملة أبو ذكرى، ولاقت شخصية «سبعبع» نجاحا كبيرا مع الجمهور.

تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

وكشفت الفنانة زينب غريب عبر موقع تبادل الصور القصيرة «انستجرام» الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، بعد بتر ساقه حيث زارته في المستشفى.

وكتبت زينب عبر حسابها: «كنت رايحة له وقبل ما أدخل كنت متوترة شوية، ولما شفت الأستاذ شريف كل توتري راح قصاد روحه المبهرة اللي تشرح القلب ومثابرته وإيمانه، أنا ممتنة ليك يا أستاذ شريف وبتعلم من إرادتك وقوتك وروحك».

وأضافت «غريب»: «اشتغلت معاك عمل بـ100 وش، وكل أملي إني اشتغل معاك تاني وتالت وعاشر، تقوم لنا بالسلامة بسرعة وترجع تاني تضيف للسينما والدراما بموهبتك اللي متتعوضش».