الزراعة: محاسبة المقصرين والمتلاعبين بمنظومة الأسمدة 

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه تم تشكيل لجان لمتابعة توزيع الأسمدة الصيفية والتفتيش على الجمعيات الزراعية، وبحث مشاكل المزراعين المتعلقة بالأسمدة وفقا لمنظومة توزيع الأسمدة المعتمدة من قبل الوزارة.

توجيهات مشددة من وزير الزراعة بمنع أي تلاعب في توزيع الأسمدة وتوفيرها للمزارعين في مواعيدها المناسبة خلال الموسم الصيفي

وأضاف أن هناك توجيهات مشددة من السيد القصير، وزير الزراعة، بمنع أي تلاعب في توزيع الأسمدة وتوفيرها للمزارعين في مواعيدها المناسبة خلال الموسم الصيفي للزراعة، وأيضا القضاء على السوق السوداء ومحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب في المنظومة والإضرار بالمزارعين، مؤكدا أن حملات التفتيش مستمرة في كل المحافظات، كما تم توجيه رؤساء الجمعيات لتوزيع الأسمدة وفقا لتقرير المعاينة الفعلية للأرض، وأن تصل الأسمدة لمن يزرع الأرض من المستأجرين وليس المالك الذي لا يزرع الأرض بناء على محضر المعاينة الفعلية.

تكليفات لرئيس شئون المديريات بمراقبة الجمعيات الزراعية بمحافظة القليوبية وفحص سجلات صرف الأسمدة

وكلف السيد القصير، الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بالمرور بعض الجمعيات الزراعية بمحافظة القليوبية، وقام بفحص سجلات صرف الاسمدة والرصيد الوارد والموزع ومطابقتها مع الرصيد بالمخازن.

استعدادات جادة لموسم الطلب على الأسمدة في يوليو وأغسطس

وقال الدكتور محمد يوسف لـ «الوطن»، أنه بجانب اللقاءات يتم المرور بشكل دائم على المديريات لإعداد كشف بما تم توريده للجمعيات استعدادا لموسم ذروة الطلب على الأسمدة في شهري يوليو وأغسطس، مؤكدا أن بعض المحافظات استقبلت كميات كافية ولا يزال التوريد يجري لاستيفاء حصص باقي الجميعات في إطار خطة الوزارة لتوفير الأسمدة حتى لا تحدث سوق سوداء.

وأشار الى أن الوزارة تتلقى شكوى المزراعين من الأسمدة على الخط الساخن رقم 15500 أو 19561.