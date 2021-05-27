إزاي تحجز شقتك أونلاين من الإسكان الاجتماعي؟

يولي الموطنون اهتماما كبيرا خلال تلك الفترة تجاه الوحدات السكنية المنتظر الإعلان عنها من قبل وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطرح وحدات سكنية جديدة، داخل المدن الجديدة، كي يتمكنوا من التقديم والحصول على وحدة سكنية، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة 3% لمدة 30 سنة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات حجز الشقق «أونلاين» من الإسكان الاجتماعي، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

خطوات حجز الشقة أونلاين من الإسكان الاجتماعي

- أولُا: الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنـا.

- ثانيا: اختيار إنشاء حساب جديد وإدخال كل المعلومات المطلوبة كالرقم القومي ورقم الهاتف وغيرها من المعلومات.

- ثالثا: اختيار الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وكتابة البيانات المطلوبة من الرقم القومي لصاحب طلب الحصول على شقة والضغط على تسجيل الدخول.

الشروط العامة لحجز وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي

- يجوز التقدم للحجز للشخص بصفته وليًا طبيعيًا على قاصر أو وصيًا عليه بقرار وصاية، ويُمكن الحجز للمُتقدم شخصيًا بموجب الرقم القومي، والحجز للقاصر بموجب الرقم القومي من واقع شهادة الميلاد.

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص - في أي وقت - تغييـر الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مُخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهذا الشأن، مع فسخ العقد وإلغاء التخصيص واسترداد الوحدة/ الوحدات واتخاذ كل الإجراءات المترتبة على فسخ العقد، طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي أو دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليًا أو مُستقبلًا، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

- يُعتبر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء «المُبينه لاحقًا في تلك الكراسة» جزء لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع ومُكملة ومُتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

- يُعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه في حال مخالفة أيًا من الشروط والالتزامات المنصوص عليها بهذه الكراسة، يكون المُتقدم مسئولًا جنائيًا ومدنيًا ويحق للجهة المالكة للوحدات «صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي» إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة/ الوحدات وفسخ العقد دون الحاجة إلى إنذار أو استصدار حُكم قضائي، واتخاذ كل الإجراءات المُترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن، لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.

- الوحدات السكنية محل الإعلان ليس لها حصة في الأرض.