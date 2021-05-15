تعرف على تفاصيل حجز وحدات الإسكان بالحي اللاتيني بالعلمين الجديدة

طرحت الشركة المصرية السعودية، إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحداتها السكنية، بالحي اللاتيني، بمدينة العلمين الجديدة.

«الوطن» تنشر خلال التقرير التالى أبرز تفاصيل طرح هذه الوحدات وكيفية حجزها وأسلوب السداد وهي كالتالي:

1 - يتم التعاقد واختيار الوحدات بأسبقية الحجز، ومساحات الوحدات تبدأ من 50 مترا للوحدة إلى 200 متر، بأسعار تبدأ من 14 ألفا وتصل إلى 26 ألف جنيه للمتر.

أنظمة سداد قيمة الوحدات على أقساط

2 - أنظمة سداد قيمة الوحدات، على أقساط تبدأ من 3 سنوات حتى 10 سنوات، ومقدم يبدأ من 5%، تسليم خلال يونيه 2022 القادم.

يتم تنفيذ الحى اللاتيني على مساحة 404 أفدنة ويضم 6 مناطق

3 - مشروع الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة، يعيد طابع الإسكندرية القديمة بالمعمار الروماني القديم، ويتم تنفيذ الحى اللاتيني، على مساحة 404 أفدنة، ويضم 6 مناطق بها 249 عمارة سكنية.

4 - بلغت نسبة الإنجاز لأعمال الخرسانات 75%، بجانب تنفيذ كمبوند بمساحة 700 فدان (سكنى – تجارى) بالمنطقة الشاطئية، بالإضافة إلى تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية)، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 73%.

5 - يجرى الآن تنفيذ أعمال المرافق المختلفة، وتم الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي، بمشروع الممشي السياحي، والذى يبلغ طوله 7 كم، والمرحلة الأولى منه 750 متراً، بينما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات، بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، وبلغت نسبة أعمال التشطيبات والإلكتروميكانيكا وتنسيق الموقع بها، 80%.

6 - جاري تنفيذ المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، وبلغت نسبة الإنجاز الكلي 65%، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).

منطقة الداون تاون بالعلمين الجديدة تضم 40 عمارة بها 1320 وحدة سكنية

7 - بلغت نسبة إنجاز الأعمال بمنطقة الداون تاون حوالى 70%، والتى تضم 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات (Tawin House) بالروف، وجاري تنفيذ 80 عمارة (1920 وحدة) بمشروع الإسكـان المتميز، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 85%، بجانب تنفيذ 4096 وحدة (128 عمارة) بمشروع «سكن مصر» وبلغت نسبة الإنجاز 70%.

واجهة العلمين الجديدة على البحر المتوسط تساوي مساحة واجهة الإسكندرية بطول 14 كيلو

8 - تتمتع مدينة العلمين الجديدة، بواجهة متميزة على البحر المتوسط تمتد لمسافة أكثر من 14 كم تعادل كورنيش الإسكندرية، وتم اختيار هذا الموقع العبقرى لإنشاء المدينة، بحيث تكون مدينة متوافقة بيئياً، توفر جودة الحياة، وتطبق أفضل الممارسات البيئية، وتساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، مع توفير فرص العمل وتحقيق جودة الحياة لسكانها، وتمثل نموذجاً جديداً للمدن الساحلية المصرية التى تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساساً اقتصادياً متنوعاً (سياحة، زراعة، صناعة، تجارة، بحث علمي).

العلمين الجديدة مدينة تضم جامعات ومدينة ترفيهية

9 - من المستهدف أن تكون مدينة العلمين الجديدة مدينة صالحة للحياة على مدار السنة، تضم إسكاناً لجميع شرائح المجتمع، وفرص عمل، ومنطقة صناعية، وجامعات، ومدارس، ومستشفيات، وكل الخدمات المختلفة، التى تحقق جودة الحياة لكل المصريين، فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط.

10 - هناك 4 مراحل لتنمية مدينة العلمين الجديدة (الأولى بمساحة 14300 فدان – الثانية بمساحة 14 ألف فدان – الثالثة بمساحة 9900 فدان – الرابعة بمساحة 10700 فدان)، وتضم المرحلة الأولى استعمالات (سياحية – سكنية بأنواعها – خدمات – المدينة التراثية – مناطق ترفيهية).