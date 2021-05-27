طبيب في لندن: الأكسجين الصناعي سبب الإصابات بالفطر الأسود في الهند

قال الدكتور محب شلبي، زميل الكلية الملكية في لندن، إن الإصابة بمرض الفطر الأسود نادرة جدا، والنسب تتراوح بين 1.7 لكل مليون مواطن، مشيرا إلى أنه حدثت زيادة في الأيام الماضية، وهذا نتيجة لاستخدام الكورتيزون في علاج فيروس كورونا، إضافة إلى الأكسجين الملوث.

وأضاف «شلبي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الخميس، أن المضادات الحيوية ليس لها نفس التأثير في الإصابة بالفطر الأسود، موضحا أن الفطر موجود في التربة والسماد العضوي، والفواكهة «الحمضانة» ويصيب مرضى السكري.

وتابع زميل الكلية الملكية في لندن، أن هذا النوع من الفيروس «مبيجيش لأي حد»، ولكن يصيب من لديهم ضعف في المناعة، مثل مرضى السكري والإيدز، ومن يتعاطون المخدرات بالحقن، ومن يتلقون علاجا كيماويا، مشيرا إلى أن سبب زيادته في الهند هو «الأكسجين» الذي يعطونه للمريض، لأن هناك نوعين من الأكسجين أولهما طبي، والآخر هو الأكسجين الصناعي الذي يستخدم في اللحام، موضحا أنه يتم تمرير الأكسجين الصناعي في مياه معقمة لكي يستخدم استخدامًا طبيا، ولكن في الهند استخدموا الأكسجين الصناعي، ومرروه في مياه غير نظيفة الأمر الذي أدى إلى إصابة الجيوب الأنفية بالفطر الأسود.

وكشف أنه لا توجد علاقة بين الإصابة بالفطر الأسود وتعاطي فيتامين «الزنك»، ولكنه أصاب مرضى كورونا لأن مناعتهم ضعيفة في أثناء المرض.

يذكر أن وزارة الصحة الهندية، ذكرت أمس الأربعاء، أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 4157 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 311 ألفا و388 شخصا.

وأفادت بأن 295 ألفًا و955 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 24 مليونًا و350 ألفًا و816 شخصًا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند مليونين و495 ألفًا و591 شخصًا.