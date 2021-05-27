«الصحة»: مفيش خوف من الفطر الأسود حتى لمن يأخذ أدوية تؤثر على المناعة

علقت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، على أزمة انتشار مرض الفطر الأسود، قائلة: «أخد أكبر من حجمه في الإعلام، لأنه مش مرض جديد، ولا بينتقل من شخص لشخص، وهي فطريات انتهازية، ولما شخص مناعته تنهار تنتقل العدوى، لو نسبة الفطر كبيرة في البيئة المحيطة، لكن مش بيتصاب أي إنسان عادي وخلاص، مش محجوز في مستشفى، وحالته الصحية كويسة يبقى قلقان لمجرد حصوله على أدوية تأثر على المناعة»، وذلك خلال حوارها ببرنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، من تقديم الإعلامي أحمد فايق.

وأكدت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، أن أي شخص مصاب بأي مرض من أمراض القلب والسكري، يجب أن يحصل على لقاح كورونا، وكذا الأمر بالنسبة إلى مرضى تليف الرئة، والمرأة التي تخطط للحمل خلال شهر أو شهرين، ولا يحصل من تقل أعمارهم عن 18 سنة على التطعيم.

بدوره قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن فترة السماح للحصول على الجرعة الثانية تستمر لأسبوع، وذلك خلال إجابته على إحدى المتابعات التي سألته عن وضعها، خاصة أنه تم تحديد موعد الجرعة الثانية قبل امتحانات الثانوية العامة بأسبوع.

كما سألته متابعة أخرى، قائلة: «رسالة الحصول على اللقاح مكانش فيها اسمي»، ليرد صلاح: «استحالة، بتجيلها نوعين من الرسالة، الأولى هي تم تسجيلك بنجاح ورقم الحجز، ثم رسالة ثانية عندما تكون ضمن الأولويات، وذلك باسمها ومكان تلقي اللقاح والتاريخ».