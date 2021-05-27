استجابة لـ«مساء dmc».. وصول أول جرعة علاج لسيدة مصابة بالفطر الأسود غدا

كشف الإعلامي رامي رضوان، أن وزارة الصحة استجابت لبرنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، بشأن الحالة المصابة بالفطر الأسود، في محافظة الفيوم، ومن المقرر وصول أول دفعة من العلاج لها غدا الجمعة.

وأضاف «رضوان»، في برنامجه «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الخميس، أنهم حرصوا على التواصل مع وزارة الصحة نظرا لارتفاع ثمن العلاج، والوزارة تواصلت مع «أميرة نبيل» ابنة السيدة المصابة، لمعرفة الحالة، وسوف تصل لها أول جرعة من العلاج، غدا الجمعة، معربا عن شكره للوزارة على سرعة استجابتها في هذا الإطار.

وقالت أميرة منير، ابنة السيدة «نبيلة»، سيدة مصابة بالفطر الأسود في الفيوم، إن الحالة بدأت معها بشلل في نصف وجهها، وليس نصف جسمها كما قيل، موضحة: «الوزارة تواصلت معي ولم يقصر أحد، ووقفوا إلى جانبنا، وقالولنا لما الإجراءات هتخلص هنتصل بيكي، وسكرتيرة الوزيرة قالت لي حتى لو لم تنته الأوراق سوف نصرف لكم العلاج، والحقنة بحوالي 1900 جنيه».

وأوضحت أن والدتها من المفترض أن تحصل على 5 حقن في اليوم، وهم في الفترة الأخيرة، يعانون كثيرا من الضغوط، نظرا لوفاة والدها، وعدم إخبار والدتها بهذا الأمر.

ووضعت وزارة الصحة والسكان، تعريفا لمرض الفطر الأسود، وقالت الوزارة ممثلة في قطاع الطب الوقائي، إن مرض الفطر الأسود هو مرض فطري يصيب الإنسان كأثر جانبي لتدهور الجهاز المناعي، لكنها نادرة الحدوث وتصيب عادة الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية أو العينين أو الأنف أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه، وقد تمتد إلى الرئتين أو حتى الأوعية الدموية.

وتابعت الوزارة في تقرير حصل «الوطن» على نسخة منه، أن النوع الذي يصيب الغشاء المخاطي الأنفي الذي يصيب الجيوب الأنفية وقد يمتد إلى الدماغ والنوع الذي يصيب الرئة هو أكثر الأنواع شيوعا، وأما الأنواع الأخرى الأقل شيوعا فهي الإصابة الجلدية، كما أن إصابة الجهاز الهضمي هي النوع المنتشر.