«سانا» تُبرز احتفالات السوريين بفوز بشار الأسد بالرئاسة 2021

أبرزت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، احتفالات السوريين في أماكن مختلفة داخل سوريا، بفوز بشار الأسد بانتخابات الرئاسة السورية 2021.

وأظهرت الصور التي نشرتها الوكالة حشود السوريين في مدن مختلفة، حيث تجمعوا في الميادين حاملين أعلام سوريا وصور بشار الأسد، فيما أطلق بعضهم الألعاب النارية ابتهاجا بفوز بشار.

جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حموده صباغ، نتيجة الانتخابات السورية 2021 بفوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية السورية 2021، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين بنسبة 95.1% من عدد الأصوات.

نتيجة الانتخابات السورية 2021

وقال «صباغ» في مؤتمر صحفي، إن نتيجة الانتخابات السورية 2021 أسفرت عن فوز بشار الأسد بعد حصوله على 13 مليوناً و540 ألفاً و860 صوتاً بنسبة 95,1% من عدد الأصوات الصحيحة.

وأضاف أن عدد الناخبين الذين أدلوا أصواتهم بلغ أكثر من 14 مليون مقترع.

ويحدد الدستور السوري مدة الولاية بسبع سنوات ميلادية.

وبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب، داخل سوريا وخارجها، 18 مليونا و107 آلاف و109.

يذكر أن الأسد حاز نسبة 88.7 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2014.

وتوجه الناخبون السوريون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين، هم الرئيس الحالي بشار الأسد، ومحمود مرعي الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية المعارضة، وعبد الله سلوم عبد الله النائب والوزير السابق، وأسفرت نتيجة الانتخابات السورية 2021 عن فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية السورية 2021.

وتم تنظيم الانتخابات السورية 2021 في مناطق سيطرة الحكومة السورية، التي تبلغ نحو ثلثي مساحة البلاد. ولم تشارك في الانتخابات، المناطق الخاضعة للاحتلال التركي ومرتزقته السوريين، في شمال غرب سوريا، كإدلب وعفرين ورأس العين وجرابلس، والتي تقدر مساحتها بنحو 10% من مساحة سوريا.

وقال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بنتائج الانتخابات السورية 2021، وهو ما يعني عدم الاعتراف بفوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية السورية 2021

وجاء تصريح بوريل في أعقاب اجتماع عقده، اليوم الخميس، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وكان بوريل قال الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يرى أن الانتخابات الرئاسية في سوريا لا تستجيب لمعايير التصويت الديمقراطي.

وأضاف أنه يعتقد أن الانتخابات السورية 2021، لا تساعد في تسوية النزاع هناك.

وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا أعلنت عدم تسجيل أي خرق قانوني مع إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية السورية 2021 وبدء فرز الأصوات.