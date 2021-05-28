مرشح خاسر في انتخابات الرئاسة السورية: أحترم إرادة الشعب

قال المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة السورية، محمود مرعي، إنه يحترم إرادة الشعب السوري، وأنه من الطبيعي أن يفوز بشار الأسد بهذه الانتخابات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، عن «مرعي»، أن بشار الأسد صمد خلال 10 سنوات من العدوان الغربي والإرهابي على سوريا، على حد قوله.

وأضاف «مرعي»، عن مشاركته في الانتخابات: «فتحنا ثغرة في جدار الاستبداد ولدينا مشروع للتغيير الوطني الديمقراطي من أجل ترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية».

«مرعي»: الديمقراطية والتعددية حديثتان في سوريا

وأضاف أن الديمقراطية والتعددية حديثتان في سوريا، وهو ما وصفه بأنه أمر طبيعي بعد 50 سنة من غياب التعددية عنها، على حد قوله.

وأعرب «مرعي»، عن أسفه عن حالة عدم تفعيل الحياة السياسية، وقال: «نريد أن نطور سوريا وأن نغير ببنية النظام نحو نظام تعددي ديمقراطي».

وجاء المرشح محمود مرعي ثانيا بعد بشار الأسد، لكن بفارق كبير جدا في نسبة المصوتين إذ حاز 3.3% من الأصوات، تلاه عبدالله سلوم عبدالله، الذي حاز نسبة 1.5% من الأصوات، بينما ذهبت النسبة الأكبر للأسد الذي حاز 95.1%، من الأصوات.

وقال رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ، أمس الخميس، في تصريح بث التلفزيون الرسمي وقائعه مباشرة على الهواء إن الأسد «55 عاماً»، فاز بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية بعد حصوله على 13540860 صوتاً، بنسبة مقدارها 95.1% من عدد أصوات المقترعين.

وأضاف صباغ، أن إجمالي عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج بلغ 14239140 مقترعاً من أصل 18.1 مليون ناخب يحق لهم الاقتراع، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 78.64%، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وأشار رئيس مجلس الشعب، إلى أن المرشحين الآخرين اللذين نافسا الأسد في هذه الانتخابات، وهما الوزير والنائب السابق عبدالله سلّوم عبدالله والمحام محمود مرعي من معارضة الداخل المقبولة من النظام حصلا على 1.54% و3.3% من الأصوات على التوالي.