الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في سوريا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، مرسوما يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في سوريا لعام آخر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وجاء في المرسوم الرئاسي: «إنني أمدد لسنة إضافية واحدة نظام حالة الطوارئ المعلنة ردا على إجراءات الحكومة السورية».

تمديد الطوارئ سيسمح لواشنطن بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية

وسيسمح تمديد نظام حالة الطوارئ، لواشنطن بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية، فضلا عن حظر تصدير بعض السلع.

بالإضافة إلى ذلك، وقع الرئيس الأمريكي، أوامر مماثلة لتمديد نظام حالة الطوارئ في بعض جمهوريات إفريقيا الوسطى والعراق.

وكانت واشنطن، أعلنت حالة الطوارئ في العلاقات مع الحكومة السورية، في 11 مايو 2004، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق، جورج بوش الابن، وتم لاحقا تمديدها نظرا لما وصفته واشنطن بالخطر بالنسبة إلى الأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، الذي مثلته إجراءات سوريا بشأن دعم الإرهاب والحفاظ على احتلالها المستمر آنذاك للبنان وتطوير برامج خاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ، وتقويض الجهود الأمريكية والدولية في مجال إرساء الاستقرار في العراق وإعادة إعماره.