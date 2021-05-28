الجيش الوطني الليبي: هناك من لا يريد المصالحة والانتقال السلمي للسلطات

قال الجيش الوطني الليبي، إن هناك من لا يريد المصالحة والانتقال السلمي للسلطات، ويريد استمرار الفوضى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، في بيان، أن بلاده على حافة أحداث تاريخية مهمة، فبعد سنوات من الحرب على الإرهاب والجريمة يظهر الشعب الليبي رغبة قوية في تحقيق السلام ومصالحة وطنية تجبر الضرر وتحقق مبادئ التسامح، حيث أصبح الهدف الرئيسي في المستقبل القريب هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

اللواء المسماري: هؤلاء الخونة لا يطلقون النار بالسلاح فقط بل يشعلون نار الفتنة بالكلمة

وحذر اللواء المسماري، من أن هناك من لا يريد المصالحة والانتقال السلمي للسلطات بل يريد استمرار الفوضى الأمنية والهيمنة على مصادر مراكز القرار وعلى مقدرات الشعب الليبي، ونشر الإرهاب والجريمة. وهؤلاء الخونة لا يطلقون النار بالسلاح فقط بل يشعلون نار الفتنة بالكلمة والتظليل الإعلامي ونشر خطاب الكراهية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أنه يتم رصد العشرات من المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكاذبة والاستفزازية والأخبار المزيفة في فضاء المعلومات وعلى القنوات المرئية بهدف زرع الخوف وعدم الثقة لتشويه سمعة الجيش الوطني الليبي.

وأشار اللواء المسماري، إلى أن الأنباء التي تحدثت عن وقوع هجوم على فرع «الهلال الأحمر» في مدينة هون بمنطقة الجفرة غير صحيحة، وأن المدينة هادئة ومستقرة والجيش الوطني الليبي والشرطة العسكرية تدعم مدرية الأمن والأجهزة الأمنية التي تسيطر على الوضع بشكل كامل.

وأكد اللواء المسماري، على أن أي محاولة لتشويه سمعة الجيش الوطني الليبي محكوم عليها بالفشل والسقوط.

وفي سياق آخر، أكد ‏رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، ضرورة تشجيع الاستثمار داخليا لتطوير المنشآت النفطية و‏الرفع‏ من معدلات الانتاج، و دعوة الشركات ‏‏الأجنبية ‏للمساهمة‏ بإستثماراتها في البحث والاستكشاف ولتطوير القطاع، وفقا لما ذكرته بوابة «الوسط» الليبية.