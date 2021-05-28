مسؤول عسكري أمريكي: السلام بين الدول العظمى في وضع صعب

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، إن السلام بين الدول العظمى في وضع صعب، داعيا لعدم السماح بوقوع حرب في المستقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح «ميلي» في حفل تخرج لأكاديمية القوات الجوية الأمريكية: «نحن في السنة الـ 76 من السلام بين الدول العظمى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهو الآن في وضع صعب، ونحن نراه على شفا الانهيار».

وأشار ميلي، إلى الوضع الحرج في العلاقات بين الدول، داعيا لتهيئة الظروف لمنع وقوع حرب بين الدول العظمى في المستقبل.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أكثر من مرة أنها تعتبر روسيا والصين خطرا، حيث أشارت استراتيجية الأمن القومي الأمريكية إلى أن الصين هي الخصم المحتمل الرئيسي للولايات المتحدة.

وزير الدفاع الأمريكي: انسحاب القوات من أفغانستان يأتي بوتيرة تسبق الجدول الزمني المحدد

وفي سياق آخر، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمام كونجرس بلاده، أمس الخميس، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يأتي بوتيرة تسبق الجدول الزمني المحدد.

وقال أوستن، خلال جلسة أمام لجنة فرعية للاعتمادات في مجلس النواب: «كما تعرفون، أمر الرئيس بايدن بسحب القوات من أفغانستان بحلول سبتمبر. يمكنني أن أخبركم بأن الانسحاب يأتي وفقا للخطة وعملية بوتيرة تسبق أوانها قليلا».

وأوضح أوستن: «لقد نفذنا المهمة التي تم من أجلها إرسال قواتنا إلى أفغانستان، وأنا فخور جدا بهذا الأمر».

وأشار الوزير الأمريكي، إلى أن الموازنة المقترحة لوزارة الدفاع «البنتاجون» والتي بلغت 715 مليار دولار ستتضمن أموالا لمساعدة الجيش على تطوير القدرات لمنع الهجمات التي قد تشنها جماعات إرهابية في أفغانستان على الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في 30 أبريل الماضي، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان قادة الجيش الأمريكي قالوا إنهم سيراقبون ويتصدون لتهديدات تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين من خارج البلاد بمجرد رحيل القوات الأمريكية عن أفغانستان لاحقا هذا الصيف، وهناك مخاوف من أن يحاول المسلحون لم شملهم بعد مغادرة القوات الأمريكية وقوات التحالف.