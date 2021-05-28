آخرهم أحمد فلوكس...قائمة الفنانين الذين أعلنوا عن تعرضهم لـ«السحر»

عدد من الفنانين أعلنوا تعرضهم للسحر وتأثرهم به وأفصحوا عن ذلك في لقاءات تلفزيونية وصحفية وعبر منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكدوا خلالها تعرضهم لأعمال السحر والشعوذة والتي أثرت على حياتهم وتسببت في اصابتهم بالأمراض والمشاكل.

«الوطن» تقدم لكم أبرز من أعلنوا تعرضهم للسحر من الفنانين كما يلي:

أحمد فلوكس

أعلن الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه على «فيسبوك»، تعرضه لأعمال سحر وشعوذة، حيث نشر صورة حديثة له، يظهر فيها ويبدو أن هناك مشكلة كبيره في عينه اليمنى، وبجواره شخص يمسك بمصحف في يده.

وعلق «فلوكس»، على الصورة قائلا «للي بيسأل في سحر ولا لأ.. اللي بيقولي مايتعملش اتفضلوا.. دي صورة ليا من أسبوع.. وعلشان فيه صورة في ظهري فيها قرآن وماسكين قرآن آدي النتيجة.... أنا فيه ناس كلموني وقالولي بلاش وكده، الناس هاتفتكر أنك ضعيف... لأ أحب بس أأكد أني بنزل ده وأنا عارف أني في حرب، ولكن وعد قدام الدنيا وقدام ابني وأهلي والناس اللي فعلا بتحبني.... حقي مش هاسيبه وأقسم بشرف أبويا اني لأنا لا الشيطان اللي بيدمرني ودمر غيري، وكانوا ساكتين لكن أنا ولا هاسكت ولا هاسيب حقي ولا أنا لاهو في الدنيا دي».

حورية فرغلي

وخلال استضافة حورية فرغلي في برنامج «واحد من الناس» صرحت بأنها تعرضت للسحر والشعوذة حيث قالت «جيت فترة بعد مسلسل ساحرة الجنوب تعبت جدا ونزلت 49 كيلو ومفيش حد عارف أنا فيا ايه جبنا شيخ قال دى معمولها عمل».

وهذا التصريح عرضها لبعض هجوم بسبب تبريرها ما حدث على أنه سحر وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ردت الفنانة حورية فرغلي على كل ما قيل فقالت «اللي حصل إن أنا فعلا اتعملى سحر ولقيته موجود في الصالون وكان مكتوب فيه إن أمرض ومخلفش وحياتى تبوظ وفعلا دا اللى حصل».

وتابعت حورية قائلة «أنا مبقولش حاجة محصلتش أنا بحكى اللى حصلي وكل الناس شايفة ان كل اللى كان مكتوب فى الورقة حصلى بالظبط».

وأضافت حورية أن والدتها بالفعل لجأت لشيخ ولكن فقط ليقرأ القرآن في المنزل ليس أكثر من ذلك الأمر ولم تتجه نحو المشعوذين حيث قالت «أنا حجيت 8 مرات فبصلي وأقرا قرآن وبسيب الباقي على ربنا».

شهيرة

الفنانة القديرة شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، أعلنت أنها تعرضت لسحر، بعد حصولها على العديد من الجوائز عن دورها في فيلم «وصمة عار»، ومنعها السحر من وضع أى «ميك اب» على وجهها، بحسب تصريحاتها.

فيفي عبده

- الفنانة فيفي عبده، كشفت عن تعرضها للسحر، وأرجعت سبب زيادة وزنها وتدهور حالتها الصحية لأعمال السحر، وحاولت الخروج من هذا الأمر بالصلاة والتقرب من الله سبحانه وتعالى.

سعد الصغير

الفنان سعد الصغير، أكد أنه تعرض للسحر أكثر من مرة، وسافر المغرب أكثر من ‏18 مرّة من أجل التخلص من سحر وقع تحت تأثيره بفعل من الراقصة شمس، التى تزوج منها عرفياً، ثم انفصل عنها بسبب السحر والأعمال التي قامت بها.

رانيا يوسف

الفنانة رانيا يوسف قالت إنها تعرضت لسحر أدى إلى طلاقها بعد 11 عاماً من الزواج، حيث أكدت أن هناك عددا من الفنانين كانوا ينزعجون منها بسبب نجاحها في ذلك الوقت، وقلب السحر حياتها رأساً على عقب، ولكنها تخلصت منه.

نجلاء بدر

الفنانة نجلاء بدر، أكدت أنها تعرضت للسحر في حياتها، حيث أصُيبت بكوابيس يومياً، ثم ذهبت إلى دار الإفتاء، وجاء الشيخ إلى منزلها، وصرف ذلك بعد قراءة سورة البقرة 7 أيام متتالية، وأدى ذلك إلى مزاولة روتين حياتها بشكل طبيعي، بحسب تصريحاتها السابقة.