سعر الدولار اليوم الجمعة 28-5-2021 في البنوك المصرية

تباينت أسعار الدولار في البنوك المصرية المختلفة، واستمرارا للخدمات المختلة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض سعر الدولار في البنوك، وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة الموافق 28 يوليو، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، بنحو:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 28 مايو، نحو 19.03 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 19.00 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 19.00 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 28 مايو، في البنك الأهلي المصري، 21.99 جنيه للشراء و22.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 21.99 جنيه للشراء و22.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 22.01 جنيه للشراء، و22.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل الدرهم الإماراتي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 28 مايو ، في المصرف المتحد نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

ووصل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 28 مايو، إلى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.