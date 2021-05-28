بينها مسجد الصالحين.. خريطة افتتاحات المساجد اليوم بـ6 محافظات

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 17 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و«7» مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، وبعد الافتتاحات التي تقوم بها وزارة الأوقاف اليوم يكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه «1437» مسجدًا، منها «1332» مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و«105» مساجد صيانةً وترميمًا .

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، بالأسماء 17 مسجدا يتم افتتاحهم اليوم في 6 محافظات هي البحيرة وسوهاج والإسماعيلية وقنا والمنوفية وبني سوية.

مديرية أوقاف البحيرة

1- الوسطاني - كفر دمتيوه – كوم حمادة.

2- إبراهيم الفرحاني - البستان – الدلنجات.

3- أبو زريق – قرية أبو زريق – إيتاي البارود.

4- الرحمن – مدخل قرية حافظ – دمنهور.

5- الزهراء- رمسيس - ايتاي البارود.

6- مسعود سعد - بندر الدلنجات.

7- المصطفى - أبيا الحمرا - الدلنجات.

8- عزبة رجب – قرية طيبة - الدلنجات.

مديرية أوقاف سوهاج

9- المتولي – روافع العيساوية – المنشأة.

10- الهداية أولاد سالم بحري- دار السلام.

11- التوحيد - نجع العسال أخميم.

مديرية أوقاف الإسماعيلية

12- أبو سلامة – السويدات – القصاصين.

13- التقوى كساب - المحسمة الجديدة – أبو صوير – الإسماعيلية.

مديرية أوقاف قنا

14- الرحمن السلامية – نجع حمادي.

15- عبد المعبود رمضان – ج الدوم- أبو تشت.

مديرية أوقاف المنوفية

16- التقوى – طهواي – أشمون

مديرية أوقاف بني سويف

17- الصالحين – الجزيرة الشرقية ببا – بني سويف

كما تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، «7» مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، في 4 محافظات وهي قنا والبحيرة و المنيا والإسماعيلية، والتي جاءت كالأتي.

مديرية أوقاف قنا

1- نجع عزوز- القلعة – قفط.

2- العتيق – اسمنت – نقادة.

3- الشاوري – فرشوط.

4- خاتم المرسلين- كوم يعقوب أبو تشت.

مديرية أوقاف البحيرة

5- الأبعادية الكبير- الأبعادية – دمنهور.

مديرية أوقاف المنيا

6- عمر بن الخطاب الكائن بشارح الحرية حي أبو هلال المنيا.

مديرية أوقاف الإسماعيلية

7- الشهيد سعد البعلي – البعالوة- القصاصين.

وبعد الافتتاحات التي تقوم بها وزارة الأوقاف اليوم يكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه «1437» مسجدًا، منها «1332» مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و«105» مساجد صيانةً وترميمًا.