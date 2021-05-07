الأوقاف: افتتاح 1401 مسجد منذ سبتمبر الماضي بتكلفة تخطت 6 مليارات جنيه

قال الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إنه منذ سبتمبر الماضي تم افتتاح 1401 مسجد بتكلفة تخطت 6 مليارات جنيه، منهم 1300 مسجد إحلال وتجديد كامل و95 مسجد صيانة وترميم، وتفتتح 5 مساجد اليوم منهم 4 في مدينة الحمام ومسجدا بالأقصر.

وأضاف «أبوعمر»، خلال برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، إن مصر تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في عمارة بيوت الله منذ سبتمبر الماضي إلى الآن، ما يدل على اهتمام الدولة بالمساجد وعمارتها، واهتمام القيادة السياسية بتوفير كل سبل الأمان والراحة للجمهور ورواد المساجد لأداء العبادة بالشكل الذي يليق ببيوت الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن اللجان الهندسية المختصة تقر بأن المسجد يحتاج للهدم والإزالة تماما وبناءه من جديد على أحدث طراز ونسق معماري حديث، ويتم تجهيز المسجد بتشطيب متكامل في كل شيء، بينما الترميم والصيانة يكون المسجد على حالته ويحتاج بعض الترميمات في أجزاء معينة وعلى حسب احتياج المسجد.

وعن خطة الوزارة للاستعداد لأداء صلاة عيد الفطر، أوضح أن الوزارة تنفذ خطة أداء صلاة العيد من خلال القرارات التي تتخذها إدارة أزمة كورونا، فالموضوع يحتاج لأهل التخصص، ولجنة الأزمة تضم متخصصين في الصحة والاقتصاد وهي أمور لا بد أن تراعى في ظل الأزمة الموجودة، خاصة الأمور الصحية التي تتعلق بحياة الإنسان، مؤكدا أن مقاصد الشريعة كلها جاءت لتحافظ على حياة الإنسان.

وأكد الدكتور أيمن أبو عمر، أن الأمور سارت في الفترة الماضية بشكل جيد، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم متابعة وزارة الأوقاف، وفضل وعي الجمهور من مرتادي المساجد، والكثير من المساجد مفتوحة تؤدى فيها صلاة التراويح ولم تشهد أي خروقات إلا أمور ونسب بسيطة لا تكاد تذكر بجانب الالتزام الذي يحدث، وبالتالي جاء القرار بتأدية صلاة العيد في المساجد التي يؤدى فيها صلاة التراويح.