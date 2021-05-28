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محمود مسلم

الإسكان تصدر 12 قرارا إداريا لإزالة مخالفات بناء في المدن الجديدة

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الوطن
10:24 ص | الجمعة 28 مايو 2021
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء بمدن «العبور، والعبور الجديدة، وبنى سويف الجديدة»، مؤكداً مواصلة الوزارة ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وقال الجزار، إنه تم إصدار 10 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء بمدينة العبور، وقرار إداري لإزالة مخالفات البناء بمدينة العبور الجديدة، وقرار إداري لإزالة مخالفات البناء بمدينة بنى سويف الجديدة، والمتمثلة فى بناء غرف سطح بدون ترخيص، وبناء أدوار بدون ترخيص، ومخالفة النشاط المُخصص للأرض.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة مدن: العبور، والعبور الجديدة، وبنى سويف الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

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