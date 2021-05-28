ألمانيا تبدأ تطعيم الأطفال بلقاح كورونا اعتبارا من 7 يونيو

تخطط ألمانيا للسماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، اعتبارا من 7 يونيو المقبل، في خطوة تهدف لتكثيف حملة التطعيم بالبلاد، وأن تكون اللقاحات المضادة لكورونا متاحة لكل المواطنين بحلول نهاية الصيف.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن وكالة الأدوية الأوروبية من المرجح أن توافق على استخدام لقاح فايزر للفئة العمرية 12-15 عاما، مشيرة إلى أنه بعد التشاور مع حكام الولايات الألمانية الـ16 يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما طلب موعد لتلقي التلقيح.

وأشارت لمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أنها بعد أن اجتمعت بزعماء الولايات، أمس، الخميس فإن بلادها تعتزم طرح لقاحات الوقاية من كوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما اعتبارا من السابع من يونيو المقبل.

وأضافت في مؤتمر صحفي "كل المواطنين سيتاح لهم اللقاح بنهاية الصيف. هذا يشمل أيضا من يُرجح الآن أن يتضمنهم الطرح الحالي للقاح، وهم الأطفال بين 12 و16 عاما".

وقالت "الأطفال والمراهقون يمكنهم عندئذ التقديم لتحديد موعد لتلقي اللقاح بعد انتهاء فترة من لهم الأولوية، علما بأن نظام الأولوية سيرفع عموما في السابع من يونيو".

وأوضحت ميركل أن من الممكن لهذه الشريحة العمرية الحصول على تطعيم داخل عيادات الأطباء أو في مراكز التطعيم، مع التصريح المتوقع صدوره من الوكالة الأوروبية للأدوية لإعطاء لقاح بيونتيك/فايزر للأطفال اعتبارا من سن 12 عاما.

وبموجب القرار، يمكن للولايات أن توفر عروضا داخل مراكز التطعيم أو أن تضع برامج لهذه الشريحة العمرية، ولكن يتعين على القاصرين، على نحو خاص، الحصول على موعد للتطعيم داخل العيادات. ومن المنتظر أن يتوافر عرض للتطعيم للأطفال والشباب الصغير بحلول نهاية الصيف. وتسعى الحكومة إلى تأمين عمل المدارس بغض النظر عن عدد التلاميذ الذين سيستفيدون من عرض التطعيم، حيث شددت المستشارة الألمانية على أن التعليم الآمن سيكون مستقلا تماما عن مسألة ما إذا كان الطفل قد تم تطعيمه أم لا.

وتلقى 41.5% من سكان ألمانيا حتى الآن جرعة واحدة من اللقاح، بينما حصل 15.7% على جرعتين.